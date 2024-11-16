3 Pembalap Selain Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang Bakal Bikin Jorge Martin Kerepotan di MotoGP Barcelona 2024

3 pembalap selain Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang bakal bikin Jorge Martin kerepotan di MotoGP Barcelona 2024. Tentunya, 3 nama itu juga perlu diwaspadai Jorge Martin.

Ya, pengamat MotoGP, Manuel Pecino, mengungkap tiga pembalap yang akan membuat repot Jorge Martin di MotoGP Barcelona 2024. Adapun tiga pembalap itu adalah Luca Marini, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi.

"Luca Marini sedikit sekali. Morbidelli, kita harap dia tidak tampil maksimal. Dan satu lagi adalah Bezzecchi, yang biasanya cepat,” kata Pecino, dilansir dari Motosan, Sabtu (16/11/2024).

“Apakah mereka bisa menahannya? Itu tergantung kecepatan, tapi Martín selalu lebih cepat,” sambungnya.

Di sisi lain, menurut Pecino, Martinator -julukan Martin- punya pandangan yang berbeda soal itu. Aleix Espargaro, Marquez, dan Enea Bastianini dinilai akan menjadi sosok yang membuat repot di MotoGP Barcelona 2024.

Khususnya Bastianini, Martin yakin dia akan tampil menggila di MotoGP Barcelona 2024. Sebab, dia tengah bersaing ketat dalam perebutan posisi ketiga di klasemen MotoGP 2024 dengan Marquez.