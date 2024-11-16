Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Selain Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang Bakal Bikin Jorge Martin Kerepotan di MotoGP Barcelona 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |19:57 WIB
3 Pembalap Selain Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang Bakal Bikin Jorge Martin Kerepotan di MotoGP Barcelona 2024
Jorge Martin kala membela Pramac Ducati. (Foto: MotoGP)
A
A
A

3 pembalap selain Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang bakal bikin Jorge Martin kerepotan di MotoGP Barcelona 2024. Tentunya, 3 nama itu juga perlu diwaspadai Jorge Martin.

Ya, pengamat MotoGP, Manuel Pecino, mengungkap tiga pembalap yang akan membuat repot Jorge Martin di MotoGP Barcelona 2024. Adapun tiga pembalap itu adalah Luca Marini, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi.

Jorge Martin

"Luca Marini sedikit sekali. Morbidelli, kita harap dia tidak tampil maksimal. Dan satu lagi adalah Bezzecchi, yang biasanya cepat,” kata Pecino, dilansir dari Motosan, Sabtu (16/11/2024).

“Apakah mereka bisa menahannya? Itu tergantung kecepatan, tapi Martín selalu lebih cepat,” sambungnya.

Di sisi lain, menurut Pecino, Martinator -julukan Martin- punya pandangan yang berbeda soal itu. Aleix Espargaro, Marquez, dan Enea Bastianini dinilai akan menjadi sosok yang membuat repot di MotoGP Barcelona 2024.

Khususnya Bastianini, Martin yakin dia akan tampil menggila di MotoGP Barcelona 2024. Sebab, dia tengah bersaing ketat dalam perebutan posisi ketiga di klasemen MotoGP 2024 dengan Marquez.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement