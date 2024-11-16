Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Barcelona 2024: Kompak Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin di Luar 5 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |17:10 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Barcelona 2024: Kompak Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin di Luar 5 Besar!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Barcelona 2024 akan diulas Okezone. Tiga pembalap bintang MotoGP, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin kompak di luar 5 besar.

Sesi latihan bebas MotoGP Barcelona 2024 atau MotoGP Solidaritas 2024 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol Sabtu (16/11/2024) sore WIB, telah selesai digelar. Rider Aprilia Racing, Maverick Vinales, jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 40,208 detik.

Sementara itu, Marquez hanya bisa menempati posisi ketujuh. Lalu, dua pembalap yang sedang bertarung memperebutkan gelar juara dunia, Bagnaia dan Martin terhempar di luar 10 besar.

Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Para rider mulai memasuki lintasan untuk mencatat waktu terbaiknya di sesi FP2. Rider Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, sempat memimpin dengan catatan waktu 1 menit 40,799 detik. Namun, catatan waktu yang dimiliki Fernandez tidak bertahan lama.

Rider Aprilia Racing, Maverick Vinales, merangsek naik ke posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 40,246 detik. Rider berjuluk Top Gun itu mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,208 detik.

Sementara itu, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia terpantau masih mencari settingan terbaiknya untuk bisa mencatat waktu tercepat. Martin sedang berada di posisi sembilan, sementara Bagnaia di urutan delapan.

Para rider terus memacu kuda besinya di 10 menit terakhir sesi FP2. Vinales masih memimpin jalannya sesi dengan diikuti Franco Morbidelli, Fernandez, Perdro Acosta, dan Jack Miller.

Halaman:
1 2
