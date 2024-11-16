3 Pembalap MotoGP yang Berasal dari Afrika Selatan, Nomor 1 Pernah Jadi Juara Dunia

ADA 3 pembalap MotoGP yang berasal dari Afrika Selatan yang menarik untuk diketahui. Sebab tak banyak rider MotoGP yang berasal dari negara tersebut, meski sedikit nyatanya ketiga rider asal Afrika Selatan itu mampu mencatatkan prestasi yang membanggakan.

MotoGP biasanya banyak dihiasi pembalap dari Eropa, khususnya dari Italia dan Spanyol. Sedikit rider-rider dari Asia, bahkan Afrika yang dapat bersinar bahkan berkompetisi di ajang balap motor paling prestisius di dunia tersebut.

Kendati demikian, ada sejumlah rider asal Afrika Selatan yang mampu menarik perhatian dunia berkat penampilannya hingga berjuang di kelas MotoGP. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pembalap MotoGP yang Berasal dari Afrika Selatan:

3. Jonathan Ekorold





Jonatan Ekorold atau biasa disebut Jon Ekorold merupakan mantan pembalap MotoGP asal Afrika Selatan. Ia aktif di dunia balapan motor grand prix (GP) pada 1975-1983.

Ekorold pun pernah menjadi juara dunia di kelas 350cc pada 1980. Lahir di Johannesburg, Afrika Selatan, Ekerold adalah salah satu dari sedikit pembalap di era modern yang memenangkan kejuaraan dunia balap jalanan sebagai privateer tanpa dukungan pabrikan motor ketika ia mengalahkan pembalap tim balap pabrikan seperti Kawasaki, Anton Mang pada tahun 1980-an.

Pada Kejuaraan dunia balap jalanan Grand Prix 350cc, Ekerold mengendarai mesin Yamaha TZ350 yang dimodifikasi sendiri dengan sasis Bimota selama musim kejuaraannya. Dia juga memenangkan Grand Prix Ulster satu kali dan menempati posisi kedua di Isle of Man TT dua kali.