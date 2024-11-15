Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Mike Tyson vs Jake Paul: Siapa yang Menang?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |16:50 WIB
Jadwal Siaran Langsung Mike Tyson vs Jake Paul: Siapa yang Menang?
Mike Tyson tampar Jake Paul saat sesi timbang badan. (Foto: Netflix)
A
A
A

JADWAL siaran langsung adu tinju Mike Tyson vs Jake Paul dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertarungan yang paling dinanti di tahun 2024 tersebut akan berlangsung akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu 16 November 2024.

Ya, Mike Tyson dan Jake Paul benar-benar akan saling beradu tinju di atas ring AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Sabtu ini. Laga tersebut merupakan pertarungan profesional dan bukan eksibisi, yang berarti keduanya jelas akan bertarung dengan serius.

Jelang pertarungan kedua petinju itu, Mike Tyson baru saja memanaskan duelnya dengan youtuber asal Amerika Serikat tersebut. Pasalnya mantan juara dunia kelas berat itu baru saja menampar Jake Paul dalam acara timbang badan jelang pertarungan mereka, tepatnya pada Jumat (15/11/2024) pagi WIB.

Menariknya, Jake Paul merasa tidak sakit sama sekali setelah mendapatkan tamparan keras dari Mike Tyson. Ia bahkan mengejek Mike Tyson seperti peri kecil yang tengah marah.

Mike Tyson vs Jake Paul

“Saya tidak merasakan apa pun (rasa sakit bekas tamparan Mike Tyson). Dia terlihat marah. Dia seperti peri kecil yang marah,” ungkap Jake Paul dilansir dari CBS Sports, Jumat (15/11/2024).

Meski meledel tamparan Mike Tyson, Jake Paul pun sejatinya terlihat emosi. Ia bahkan semakin semangat untuk mengalahkan Mike Tyson karena saat ini semuanya menjadi masalah pribadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement