Jadwal Siaran Langsung Mike Tyson vs Jake Paul: Siapa yang Menang?

JADWAL siaran langsung adu tinju Mike Tyson vs Jake Paul dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertarungan yang paling dinanti di tahun 2024 tersebut akan berlangsung akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu 16 November 2024.

Ya, Mike Tyson dan Jake Paul benar-benar akan saling beradu tinju di atas ring AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Sabtu ini. Laga tersebut merupakan pertarungan profesional dan bukan eksibisi, yang berarti keduanya jelas akan bertarung dengan serius.

BACA JUGA: Jadwal dan Link Live Streaming Mike Tyson vs Jake Paul di Laga Tinju Dunia

Jelang pertarungan kedua petinju itu, Mike Tyson baru saja memanaskan duelnya dengan youtuber asal Amerika Serikat tersebut. Pasalnya mantan juara dunia kelas berat itu baru saja menampar Jake Paul dalam acara timbang badan jelang pertarungan mereka, tepatnya pada Jumat (15/11/2024) pagi WIB.

Menariknya, Jake Paul merasa tidak sakit sama sekali setelah mendapatkan tamparan keras dari Mike Tyson. Ia bahkan mengejek Mike Tyson seperti peri kecil yang tengah marah.

“Saya tidak merasakan apa pun (rasa sakit bekas tamparan Mike Tyson). Dia terlihat marah. Dia seperti peri kecil yang marah,” ungkap Jake Paul dilansir dari CBS Sports, Jumat (15/11/2024).

Meski meledel tamparan Mike Tyson, Jake Paul pun sejatinya terlihat emosi. Ia bahkan semakin semangat untuk mengalahkan Mike Tyson karena saat ini semuanya menjadi masalah pribadi.