SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Mike Tyson vs Jake Paul di Laga Tinju Dunia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |10:45 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Mike Tyson vs Jake Paul di Laga Tinju Dunia
Mike Tyson akan segera duel hadapi Jake Paul. (Foto: Instagram/@miketyson)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Mike Tyson vs Jake Paul di laga tinju dunia akan diulas Okezone. Pertarungan seru itu akan berlangsung di AT&T Arena, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB.

Jelang duel tersebut, Mike Tyson tetap difavoritkan menang, meski usianya sudah tak muda lagi. Diketahui, petinju berjuluk Iron Mike itu kini sudah berusia 58 tahun.

Mike Tyson

Mike Tyson pun terpaut umur begitu jauh dengan rivalnya, Jake Paul. Sebab, Youtuber yang juga menjadi petinju profesional itu kini diketahui baru berumur 27 tahun.

Bahkan, Mike Tyson diprediksi bisa menang knockout (KO) atas Jake Paul. Hal ini disampaikan legenda tinju Inggris, Riky Hatton.

“Saya pikir jika Mike memukulnya, dia akan memukul Paul hingga tengah pekan depan. Mike terlihat sangat cepat dan eksplosif, dia terlihat fantastis untuk orang seusianya,” kata Hatton, dikutip dari Marca, Jumat (15/11/2024).

“Mike Tyson mungkin akan menaruh harapannya dalam sekali pukul dan memulai dengan cepat. Saya melihat Mike hanya bisa menang lewat KO,” lanjutnya.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Mike Tyson vs Jake Paul. Akankah Mike Tyson benar bisa memenangkan pertarungan itu?

