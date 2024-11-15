Mana yang Lebih Cepat, Superbike atau Motor MotoGP?

MANA yang lebih cepat, Superbike atau motor MotoGP? Simak jawabannya di artikel berikut ini.

Balapan MotoGP dan Superbike merupakan puncak dari balap motor yang menampilkan pembalap terbaik dunia dan kemajuan teknologi terkini. Setiap seri memiliki daya tarik tersendiri dan sejarah yang kaya.

Motor MotoGP memiliki mesin yang jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan Superbike. Beberapa di antaranya mencapai hampir 300 tenaga kuda. Tenaga yang sangat besar ini merupakan faktor kunci dalam kemampuan motor ini untuk mencapai kecepatan tertinggi dan waktu putaran yang lebih cepat.

Motor MotoGP bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dan dikendarai oleh orang biasa. Mereka adalah prototipe yang khusus dibuat untuk balapan tingkat atas dan sama sekali tidak legal di jalan raya.

Namun, Superbike dibuat agar para penggemarnya dapat mengaitkannya dengan motor jalan raya dan disebut sebagai motor berbasis produksi yang dibuat untuk balapan. Superbike jauh lebih terbatas dalam cara menyetel motornya dibandingkan dengan MotoGP.

Faktor-faktor ini serta biaya adalah yang membuat WSBK lebih mudah diakses oleh tim untuk dimasuki dibandingkan dengan MotoGP. Keduanya masih balapan internasional, bahkan menggunakan sirkuit yang sama di beberapa lokasi seperti Assen, Catalunya, dan Portugal.

Di Inggris, WSBK menggunakan Donington sementara MotoGP menggunakan Silverstone seperti F1. MotoGP dilengkapi dengan ECU (unit kontrol mesin) standar dan semua paket perangkat lunak terpadu dan telah demikian selama beberapa tahun terakhir.