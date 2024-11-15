MotoGP 2024: Persaingan Jorge Martin vs Francesco Bagnaia Dianggap seperti Duel Valentino Rossi vs Jorge Lorenzo

TOSCANA – Kepala Tim Pramac Racing, Gino Borsoi, teringat duel Jorge Lorenzo vs Valentino Rossi ketika melihat persaingan ketat antara Jorge Martin vs Francesco Bagnaia di MotoGP 2024. Pasalnya kedua rider itu bersaing dengan motor yang sama hingga akhir musim, seperti halnya duel panas antara Rossi vs Lorenzo saat keduanya masih di Yamaha.

Martinator -julukan Martin- berpeluang lebih besar untuk juara MotoGP 2024, yang menyisakan satu seri lagi. Pasalnya, rider Pramac Ducati itu unggul 24 poin atas Bagnaia di puncak klasemen sementara.

Karena itu, Martin bisa menyegel gelar juaranya pada akhir pekan ini dalam sprint MotoGP Barcelona 2024. Jika dia menang dan Pecco -julukan Bagnaia- finis di posisi kedua dalam sprint, maka dia sudah bisa dipastikan menyegel takhta tertinggi musim ini pada Sabtu (16/11/2024).

Kendati demikian, Borsoi tak peduli apakah pembalap andalannya itu bakal juara saat sprint atau balapan utama MotoGP Barcelona 2024, asalkan dia yang mengangkat trofinya. Namun, walau sangat ingin Martin mempersembahkan titel kelas utama bagi Pramac, menurutnya kedua rider itu sama-sama pantas menjadi juara tahun ini.

“Saya tidak peduli hari apa merayakan gelar selama saya merayakannya. Jujur, mereka berdua pantas mendapatkan gelar itu,” kata Borsoi dilansir dari Motosan, Jumat (15/11/2024).

“Duel mereka luar biasa, seperti terlihat di Sepang. Mereka memberi kami pertunjukan di awal balapan yang menurut saya orang-orang di rumah bahkan tidak akan bisa duduk di sofa,” tambahnya.