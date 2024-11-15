Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Alasan Unik Marco Bezzecchi Jagokan Francesco Bagnaia Juarai MotoGP 2024 ketimbang Jorge Martin

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |00:01 WIB
Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)
BARCELONA – Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi menjagokan Francesco Bagnaia untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024. Alasan Bezzecchi memilih Bagnaia sangat unik, ia mendukung Pecco –sapaan akrab Bagnaia– karena sesama pembalap Italia.

Kendati demikian, jika berbicara realistis, Bezzecchi merasa Martin yang akan keluar menjadi juara dunia MotoGP 2024. Pasalnya Martin saat ini tengah unggul dan Bezzecchi mengakui rider Pramac Ducati itu sangatlah kuat dan cepat.

Pecco -sapaan Bagnaia- menatap balapan terakhir MotoGP 2024 pada akhir pekan ini dengan tantangan besar. Dia masih punya peluang untuk mempertahankan gelar juaranya untuk kedua kalinya, tetapi peluangnya sangat tipis.

Pasalnya, Pecco tertinggal 24 poin dari Martin di puncak klasemen sementara dengan menyisakan seri terakhir saja di MotoGP Barcelona 2024, yang menggantikan GP Valencia. Alhasil, misi membalikkan keadaan ini terasa seperti mustahil untuk bisa dilakukan.

Francesco Bagnaia

Karena itu, Bezzecchi sadar akan sulit bagi pembalap berusia 27 tahun itu untuk juara MotoGP 2024. Terlebih lagi, Martinator -julukan Martin- selalu tampil sangat cepat sepanjang tahun ini. Namun, sebagai sesama orang Italia dan jebolan akademi VR46, dalam lubuk hatinya dia ingin Pecco kembali meraih titel musim ini.

“Sulit bagi Pecco karena dia harus mendapatkan kembali banyak poin dan Martin sangat kuat. Mereka berdua pantas mendapatkannya, tapi ini akan menjadi pertarungan yang sulit,” kata Bezzecchi dilansir dari Motosan, Jumat (15/11/2024).

