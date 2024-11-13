Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Banyak Pembalap MotoGP Lebih Mengidolakan Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez? Ini Alasannya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |21:02 WIB
Mengapa Banyak Pembalap MotoGP Lebih Mengidolakan Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez? Ini Alasannya
Mengapa banyak pembalap MotoGP lebih mengidolakan Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

MENGAPA banyak pembalap MotoGP lebih mengidolakan Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez? Ternyata ini alasannya.

Kemampuannya untuk bersaing di level tinggi dalam waktu yang lama telah membuatnya memiliki basis penggemar yang besar dan loyal. Marquez, meski pun sangat sukses, belum mampu menyamai umur panjang tersebut. Rossi berkontribusi pada kekaguman yang lebih luas di kalangan penggemar otomotif.

Marc Marquez

Lalu, apa yang menjadi alasan banyak pembalap MotoGP lebih mengidolakan Rossi? Ternyata ada beberapa alasan.

Meski kedua pembalap memiliki catatan yang mengesankan, tujuh gelar juara kelas utama Rossi dan banyak kemenangan balapan telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah olahraga ini. Marquez juga telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, tetapi signifikansi historis sering kali menutupinya.

Alasan berikutnya, Rossi telah melampaui olahraga tersebut, menjadi ikon budaya di Italia dan sekitarnya. Pengaruhnya meluas ke budaya populer, barang dagangan, dan bahkan kolaborasi dengan merek, yang telah membantu mempertahankan popularitasnya selama bertahun-tahun.

Kemudian, gaya balap Rossi sering kali ditandai oleh kelancaran dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai kondisi dan motor. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi favorit penggemar, karena ia dipandang sebagai pembalap yang lengkap.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement