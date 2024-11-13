Mengapa Banyak Pembalap MotoGP Lebih Mengidolakan Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez? Ini Alasannya

MENGAPA banyak pembalap MotoGP lebih mengidolakan Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez? Ternyata ini alasannya.

Kemampuannya untuk bersaing di level tinggi dalam waktu yang lama telah membuatnya memiliki basis penggemar yang besar dan loyal. Marquez, meski pun sangat sukses, belum mampu menyamai umur panjang tersebut. Rossi berkontribusi pada kekaguman yang lebih luas di kalangan penggemar otomotif.

Lalu, apa yang menjadi alasan banyak pembalap MotoGP lebih mengidolakan Rossi? Ternyata ada beberapa alasan.

Meski kedua pembalap memiliki catatan yang mengesankan, tujuh gelar juara kelas utama Rossi dan banyak kemenangan balapan telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah olahraga ini. Marquez juga telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, tetapi signifikansi historis sering kali menutupinya.

Alasan berikutnya, Rossi telah melampaui olahraga tersebut, menjadi ikon budaya di Italia dan sekitarnya. Pengaruhnya meluas ke budaya populer, barang dagangan, dan bahkan kolaborasi dengan merek, yang telah membantu mempertahankan popularitasnya selama bertahun-tahun.

Kemudian, gaya balap Rossi sering kali ditandai oleh kelancaran dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai kondisi dan motor. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi favorit penggemar, karena ia dipandang sebagai pembalap yang lengkap.