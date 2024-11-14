Hasil Drawing Wakil Indonesia di China Masters 2024: Ada 3 Perang Saudara, Leo/Bagas vs Fajar/Rian hingga Sabar/Reza vs Ahsan/Hendra

HASIL drawing wakil Indonesia di China Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah perang saudara menanti wakil Tanah Air, di antaranya mempertemukan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah resmi merilis hasil undian untuk ajang China Masters 2024. Turnamen berlevel Super 750 itu akan berlangsung di Shenzhen, China pada 19-24 November 2024.

Berdasarkan hasil undian, sejumlah wakil Indonesia harus menjalani perang saudara di babak awal. Terhitung, ada tiga laga perang saudara yang akan terjadi dan melibatkan enam wakil Indonesia.

Dua di antaranya terjadi di sektor ganda putra. Kedua perang saudara tersebut mempertemukan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Sementara itu, satu wakil ganda putra lainnya yakni Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin akan bertemu lawan berat yang merupakan unggulan lima. Lawannya tersebut adalah Aaron China/Soh Wooi Yik.

Lalu, satu perang saudara lagi terjadi di sektor ganda putri. Dua wakil Indonesia yang dikirim ke China Masters 2024 akan saling bertemu di babak pertama, yakni Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Sektor tunggal putra, tercatat wakil-wakil Indonesia akan mendapat lawan berat. Jonatan Christie akan bertemu pemain tangguh asal Taiwan, Lin Chun-Yi, sedangkan Chico Aura Dwi Wardoyo bakal bertemu Li Shi Feng asal China.