Marc Marquez Ingin Bersaing Sehat dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025

MARC Marquez ingin bersaing secara sehat dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Ia tidak mau harmonisasi di tim Ducati Lenovo rusak gara-gara persaingan memperebutkan titel juara dunia.

The Baby Alien seakan-akan bangkit dari kuburnya setelah pindah ke Gresini Racing di MotoGP 2024. Usai mengalami momen tersulit dalam kariernya di beberapa musim terakhir dengan Repsol Honda, akhirnya ia bisa tampil kompetitif lagi di papan atas.

Marquez sukses mendapatkan promosi ke Ducati Lenovo di MotoGP 2025 bahkan sebelum memastikan diri finis di tiga besar musim ini. Tahun depan, ia bersanding dengan Pecco yang telah mendominasi kelas utama dalam tiga musim terakhir dengan motor terbaik di grid saat ini, Desmosedici GP.

Marquez akan mengendarai motor spek terbaru dari Ducati seperti sang rekan setim. Oleh karena itu, banyak pengamat menilai mereka berdua akan bertarung dalam perebutan gelar juara MotoGP 2025.

Bintang asal Spanyol itu pun berharap hal yang sama. Ia sangat ingin bersaing dengan Pecco untuk meraih gelar juara MotoGP 2025. Sebab, itu akan menunjukkan tim pabrikan Ducati masih memiliki motor terbaik di kelas utama tahun depan.

“Saya berharap dan berharap kami berdua bertarung memperebutkan gelar, karena itu berarti kami super kompetitif dan kami memiliki motor terbaik,” papar Marquez, dilansir dari Motosan, Kamis (14/11/2024).