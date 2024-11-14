Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ingin Bersaing Sehat dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |02:14 WIB
Marc Marquez Ingin Bersaing Sehat dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025
Marc Marquez ingin bersaing sehat dengan Francesco Bagnaia musim depan (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez ingin bersaing secara sehat dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Ia tidak mau harmonisasi di tim Ducati Lenovo rusak gara-gara persaingan memperebutkan titel juara dunia.

The Baby Alien seakan-akan bangkit dari kuburnya setelah pindah ke Gresini Racing di MotoGP 2024. Usai mengalami momen tersulit dalam kariernya di beberapa musim terakhir dengan Repsol Honda, akhirnya ia bisa tampil kompetitif lagi di papan atas.

Francesco Bagnaia melaju di depan Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Ducati Corse)

Marquez sukses mendapatkan promosi ke Ducati Lenovo di MotoGP 2025 bahkan sebelum memastikan diri finis di tiga besar musim ini. Tahun depan, ia bersanding dengan Pecco yang telah mendominasi kelas utama dalam tiga musim terakhir dengan motor terbaik di grid saat ini, Desmosedici GP.

Marquez akan mengendarai motor spek terbaru dari Ducati seperti sang rekan setim. Oleh karena itu, banyak pengamat menilai mereka berdua akan bertarung dalam perebutan gelar juara MotoGP 2025.

Bintang asal Spanyol itu pun berharap hal yang sama. Ia sangat ingin bersaing dengan Pecco untuk meraih gelar juara MotoGP 2025. Sebab, itu akan menunjukkan tim pabrikan Ducati masih memiliki motor terbaik di kelas utama tahun depan.

“Saya berharap dan berharap kami berdua bertarung memperebutkan gelar, karena itu berarti kami super kompetitif dan kami memiliki motor terbaik,” papar Marquez, dilansir dari Motosan, Kamis (14/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement