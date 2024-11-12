Adu Harta Kekayaan Marc Marquez dengan Valentino Rossi, Siapa Lebih Tajir?

ADU harta kekayaan Marc Marquez dengan Valentino Rossi akan dibahas Okezone. Siapa lebih tajir?

Hubungan Marquez dan Rossi sudah memburuk sejak 2015. Hal itu ditandai dengan tendangan The Doctor pada MotoGP Malaysia 2015 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Sejak saat itu, hubungan mereka yang pada awalnya sangat akrab sebagai seorang fans dan idola berubah menjadi musuh. Keduanya pun sama sekali tak bisa disatukan bahkan untuk berbincang dan saling meminta maaf.

Terbaru, Rossi kembali menyoroti Marquez yang direkrut oleh tim pabrikan Ducati. Menurutnya, The Baby Alien tidak layak masuk ke tim tersebut karena Jorge Martin adalah sosok yang lebih pantas jika menilik performanya dalam beberapa musim terakhir.

Rossi menilai jika keputusan Ducati rekrut Marquez dari tim satelit, Gresini Racing, ke tim pabrikan adalah kesalahan besar. Maka dari itu, wajar jika pabrikan asal Italia itu banyak kehilangan tokoh besar.

Mereka akan kehilangan Martin yang memilih pindah dari Pramac Racing ke tim pabrikan Aprilia. Begitu pula Enea Bastianini yang posisinya digusur Marquez, akan pindah ke KTM. Dan yang paling parah, tim satelit andalan mereka, Pramac Racing juga memilih membelot ke Yamaha.

Karena alasan tersebut, wajar jika Rossi mengkritik kerak keputusan Ducati merekrut Marquez. Meski pada dasarnya, hal itu juga ada nuansa sentimentil soal perseteruannya.