SPORT LAIN

Mengenal Oktagon, Ring UFC yang Berbentuk Segi 8

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |22:42 WIB
Mengenal Oktagon, Ring UFC yang Berbentuk Segi 8
UFC biasanya dipertandingkan di ring oktagon (Foto: UFC)
A
A
A

AJANG UFC selalu dikenal di arena yang diberi nama Oktagon. Sesuai dengan namanya, tempat pertarungan ini berbentuk segi delapan.

Sejarah pembentukan ring oktagon sendiri, menjadi perdebatan panjang, siapa yang pertama kali merancang. Setidaknya, ada tiga nama yang mengaku pernah mengerjakan arena ikonik tersebut.

UFC

Ada pun sejarah oktagon diciptakan oleh Jason Cusson yang ditugaskan oleh UFC untuk membangun arena pertarungan. Ia terinspirasi dari film The Octagon diperankan oleh Chuck Norris sehingga menciptakan ring dengan delapan segi.

Namun nama lain juga muncul sebagai pencipta octagon, yakni Greg Harrison. Ia merupakan rekan kerja Cusson yang merancang ring delapan sisi demi mempertimbangkan keamanan dan segi hiburan untuk tayangan televisi.

Selain itu ada nama lain, Greg Patschull. Ia mengaku tujuh bulan sebelum acara UFC muncul, pernah membuat acara serupa dengan nama “The Cage of Rage” di dalam ring segi delapan dengan alasan agar tidak ada petarung yang terpojok oleh lawan.

Dikutip dari Laman UFC, arena ini diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan suasana fairness dan safety. Beberapa aliran bela diri telah menjadi unsur dalam MMA, dengan pengaruh dari olahraga tersebut adalah tinju dan gulat.

Tinju dilakukan di ring sedangkan gulat dilakukan di arena berbentuk persegi. Oktagon merupakan sebuah ide untuk mengakomodir bermacam-macam bela diri karena memiliki delapan sisi untuk mencegah petarung terperangkap di sudut arena.

Dari segi keamanan oktagon dilengkapi oleh kawat pengaman untuk mengantisipasi jatuhnya petarung dari arena hingga mencegah petarung terlempar keluar oleh lawannya.

Telusuri berita Sport lainnya
