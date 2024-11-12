Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Fakta Menarik Jelang UFC 309, Nomor 1 Duel Mantan Juara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |23:02 WIB
5 Fakta Menarik Jelang UFC 309, Nomor 1 Duel Mantan Juara
Simak lima fakta menarik jelang UFC 309 (Foto: UFC)
A
A
A

BERIKUT lima fakta menarik jelang UFC 309. Perhelatan itu akan digelar di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat (AS), pada Minggu 17 November 2024.

Pertandingan ini sangat dinanti oleh para penggemar lantaran akan mempertemukan juara dan mantan juara kelas heavyweight, yakni Jon Jones vs Stipe Miocic. Ada pula tarung ulang antara Charles Oliveira melawan Michael Chandler.

UFC

Lalu, apa saja lima fakta menarik UFC 309? Simak ulasan berikut ini.

5 Fakta Menarik Jelang UFC 309

5. Comeback Jon Jones dan Stipe Miocic

Jon Jones

Sepanjang 2024, kedua petarung belum pernah kembali ke oktagon. Jones terakhir bertarung pada 5 Maret 2023 saat menumbangakan Cyril Gane dengan submission.

Miocic menjalani pertarungan terakhirnya pada 27 Maret 2021 melawan Francis Ngannou. Petarung berusia 42 tahun itu mengalami kekalahan dengan keputusan mayoritas hingga gelar juaranya berhasil direbut lawan.

4. Pertarungan yang Tertunda

Jon Jones

Pertarungan utama UFC Jones melawan Miocic pernah dijadwalkan pada UFC 295 pada 2023. Namun duel dibatalkan karena petarung yang disebut duluan mengalami cedera.

Presiden UFC Dana White mengatakan, petarung 37 tahun tersebut mengalami robekan pada otot tendon pectoral saat latihan. Alhasil, ia harus absen 8 bulan.

Halaman:
1 2 3
