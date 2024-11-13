Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters 2024: Gregoria Mariska Libas si Anak Ajaib Jepang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |14:17 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2024: Gregoria Mariska Libas si Anak Ajaib Jepang
Gregoria Mariska Tunjung melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2024 (Foto: PBSI/Badminton Photo/Mikael Ropars)
KUMAMOTO – Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan Tomoka Miyazaki pada babak 32 besar Kumamoto Masters 2024 Super 500. Tunggal putri Indonesia itu menang 21-15 dan 21-12 atas si Anak Ajaib Jepang.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Rabu (13/11/2024) siang WIB, Gregoria kesulitan menghadapi Miyazaki di awal laga. Pertahanannya mudah ditembus oleh serangan lawan sehingga tertinggal 1-5 lebih dulu.

Tomoka Miyazaki

Akan tetapi, Jorji mampu keluar dari tekanan dengan cepat untuk menyamakan skoe mnejadi 6-6 dan 7-7. Bahkan, ia sukses berbalik unggul 12-7 setelah mendapatkan lima poin beruntun.

Variasi serangan smash-smash menyilang yang dilancarkan oleh pemain ranking delapan dunia itu sulit dikembalikan oleh Miyazaki. Hasilnya, ia terus menjaga keunggulannya di angka 15-9.

Memasuki poin-poin kritis Miyazaki kembali memberikan perlawanan hingga memangkas ketertinggalannya menjadi 12-15 dan 14-17. Namun, Gregoria dengan tenang bisa menyerang dengan ganas lagi untuk mengamankan gim pertama dengan skor 21-15.

Pada gim kedua, Gregoria bermain lebih percaya diri. Dengan dropshot menyilang yang menjadi andalannya, ia mendulang poin demi poin yang membuatnya unggul 7-1.

