HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters 2024: Rehan/Lisa dan Rinov/Pitha Kompak ke 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |13:22 WIB
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menembus 16 besar Kumamoto Masters 2024 (Foto: PBSI)
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menembus 16 besar Kumamoto Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kompak melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2024 Super 500. Keduanya sama-sama melewati hadangan di babak 32 besar.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Rabu (13/11/2024) siang WIB, Rehan/Lisa menyikat Lin Bing-Wei/Lin Chih-Chun 15-21, 21-14 dan 21-19. Sementara, Rinov/Pitha menyisihkan Supak Jomkoh/Sapsiree Taerattanachai 21-13 dan 21-18.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Rehan/Lisa berada dalam tekanan Lin/Lin begitu laga dimulai. Pertahanan mereka pun mudah ditembus oleh serangan lawan sehingga mereka tertinggal 1-3 dan 2-5.

Setelah itu, pasangan Merah-Putih bisa bangkit dan membalikkan keadaan menjadi unggul 7-6. Namun, pukulan mereka malah kerap menyangkut di net sehingga kembali ketinggalan dari Lin/Lin di interval gim pertama dengan skor 8-11.

Rehan/Lisa benar-benar kesulitan mengimbangi permainan cepat yang diterapkan oleh lawan. Alhasil, mereka tertinggal jauh di angka 10-17. Meski sempat mendekat dalam kedudukan 13-17, mereka akhirnya tumbang dengan skor 15-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Rehan/Lisa langsung tancap gas menyerang dan memimpin 4-1. Namun, Lin/Lin dengan cepat bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Rehan/Lisa kemudian mengubah pola permainan menjadi lebih cepat dan mengandalkan cegatan-cegatan di depan net. Pasangan ranking 23 dunia itu pun bisa unggul lagi di angka 9-4 dan kemudian menjauh dengan keunggulan 12-5.

Lin/Lin sempat mendekat lagi di angka 8-12, tetapi Rehan/Lisa bisa menambah keunggulan menjadi 17-9. Pada akhirnya, mereka merebut gim kedua dengan skor 21-14.

Pertarungan sengit terjadi di gim penentuan. Kedua pasangan saling jual beli serangan dalam reli-reli panjang yang terjadi dan silih berganti memimpin sampai mencapai skor 9-9.

Kemudian, Rehan/Lisa menjauh dengan keunggulan 12-9 dan 15-12 berkat smash-smash mematikan dari Rehan. Namun, Lin/Lin tak menyerah begitu saja hingga bisa mengejar di angka 18-18 dan 19-19. Akan tetapi, pada akhirnya Rehan/Lisa bisa mengunci kemenangan dengan skor 21-19 di gim ketiga.

Sementara itu, Rinov/Pitha bermain apik sejak awal pertandingan. Mereka dengan percaya diri melancarkan serangan-serangan sehingga bisa unggul 5-2.

