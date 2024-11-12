Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Ungkap 3 Ganda Campuran Pelapis yang Siap Ganggu Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas dan Rehan Naufal/Lisa Ayu

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |11:29 WIB
Herry IP Ungkap 3 Ganda Campuran Pelapis yang Siap Ganggu Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas dan Rehan Naufal/Lisa Ayu
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ada empat pasangan ganda campuran pelapis yang siap naik level di 2025. Berdasarkan pemaparan pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), tiga dari empat pasangan berpotensi menganggu para seniornya seperti Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Ya, sejauh ini Indonesia memiliki dua ganda campuran yang telah bersaing di level atas. Mereka adalah Rinov /Pitha dan Rehan /Lisa.

Namun, Herry pun telah menyiapkan empat amunisi tambahan untuk memberi persaingan di sektor ganda campuran Indonesia. Keempatnya adalah Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Akan tetapi, Herry menganggap tiga dari empat pasangan tersebut lebih menonjol untuk bisa bersaing di level atas pada 2025. Hal itu dibuktikan dengan hasil turnamen yang telah mereka ikuti sejak pertengahan tahun ini.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta

"Kalau saya lihat dari hasil turnamen kemarin yang memungkinkan ada tiga, yang hasilnya konsisten itu ada Amri/Nita, Jafar/Felisha, dan Adnan/Indah," ungkap Herry saat ditemui di Pelatnas PBSI dikutip Selasa (12/11/2024).

"Kalau menurut saya ada tiga pasang ini (yang berpotensi naik top level), kalau Faza/Ais butuh waktu lagi yang agak sedikit lama. Marena di Super 100 saja mereka belum bisa bersaing secara maksimal. Enam turnamen baru satu final. Kalau yang lain kan gonta-ganti," sambungnya.

Halaman:
1 2
