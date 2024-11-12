Optimis dengan Kehadiran Lewis Hamilton di F1 2025, Bos Ferrari: Kami Punya Segalanya untuk Buat Dia Menang

MARANELLO – Kepala Tim Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, mengaku senang karena Lewis Hamilton akan bergabung dengan timnya di Formula One (F1) 2025. Ia pun percaya Hamilton akan bersinar karena Ferrari siap memberikan segalanya untuk membuat pembalap asal Inggris itu menang lagi.

Seperti yang diketahui, F1 2024 memang menjadi musim terakhir Hamilton bersama Mercedes AMG Petronas.

Hamilton sudah sepakat menggantikan Carlos Sain Jr di Scuderia Ferrari. Ia pun akan bekerja sama dengan Charles Leclerc untuk membawa tim asal Italia itu kembali berjaya di ajang balap F1.

Kepindahan Hamilton ke Ferrari terbilang cukup mengagetkan. Namun, Vasseur menegaskan merekrut Hamilton tidaklah sulit.

Sebab Vasseur mengungkapkan bahwa Ferrari sudah ada di dalam pikiran Hamilton. Kini ia pun senang karena Hamilton semakin melengkapi jajaran pembalap bintang yang pernah menghiasi tim dengan logo kuda jingkrak tersebut.

“Sebenarnya itu tidak sulit (untuk merekrut Hamilton). Dalam beberapa hal, Ferrari selalu ada dalam pikirannya dan sekarang bintang-bintang telah sejajar,” kata Vasseur, dikutip dari Crash, Selasa (12/11/2024).