HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Race F1 GP Brasil 2024: Max Verstappen Menang Usai Start dari Posisi 17, Lando Norris Gagal Podium

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |05:55 WIB
Hasil Race F1 GP Brasil 2024: Max Verstappen Menang Usai Start dari Posisi 17, Lando Norris Gagal Podium
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: F1)
A
A
A

SAO PAULO – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen tampil benar-benar luar biasa saat mentas di balapan utama Formula One (F1) GP Brasil 2024, Senin (4/11/2024) dini hari WIB. Bagaimana tidak, start dari posisi ke-17, Verstappen justru keluar sebagai pemenang di Sirkuit Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil tersebut.

Sementara itu, dua podium sisanya dikuasai pembalap Alpine. Esteban Ocon finis kedua, sedangkan Pierre Gasly peringkat ketiga.

Lantas bagaimana dengan penantang terkuat Verstappen dalam perebutan gelar juara dunia F1 2024, yakni Lando Norris? Pembalap Tim McLaren itu gagal memanfaatkan pole position dengan baik hingga akhirnya finis keenam.

Jalannya Balapan

Verstappen sudah menggila sejak balapan baru dimulai. Terbukti rider andalan Red Bull Racing tersebut naik tujuh posisi pada lap pembuka saja.

Max Verstappen

Verstappen menunjukkan kemampuannya sudah berada di level yang berbeda ketika ia dengan mudah melesat naik di posisi terdepan dalam kondisi berbahaya. Berkat start yang baik itulah Verstappen mendapatkaan kesempatan untuk bersaing memperebutkan podium pertama.

Sedangkan Norris, ia gagal memanfaatkan posisi terdepannya karena mengalami penurunan yang sangat drastis hingga ke posisi keenam. Keputusan McLaren untuk memasukkan Norris ke pit sebelum bendera merah (red flag) ternyata merupakan kesalahan, tetapi pembalap Inggris itu juga melakukan kesalahan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
