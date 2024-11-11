Target Ganda Putra Indonesia Rahmat/Yeremia Ini Belum Tercapai pada Musim 2024

TARGET ganda putra Indonesia Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, yang belum tercapai pada musim 2024 ini terungkap. Ternyata, mereka sebenarnya menargetkan menembus peringkat 32 besar pada tahun ini.

Rahmat/Yeremia mengevaluasi permainan mereka selama menjalani musim debut sebagai pasangan tahun ini. Secara keseluruhan, Rahmat/Yeremia diketahui meraih tiga titel di musim ini dari 15 turnamen yang mereka ikuti.

Dua gelar lainnya didapat ketika mereka menyapu bersih dua ajang beruntun di Surabaya. Kedua ajang itu adalah Indonesia International Challenge 2024 dan Indonesia Masters Super 100 2024. Dua kejuaraan itu menjadi turnamen terakhir yang mereka ikuti tahun ini.

Dari hasil tersebut, Rahmat/Yeremia masih belum bisa menembus peringkat 40 besar dunia walau melesat tujuh tempat pada pembaruan ranking pekan lalu. Mereka tertahan di urutan 44 dunia dengan torehan 33.210 poin.

Pasangan Pelatnas PBSI itu pun membeberkan bahwa target mereka tahun ini belum tercapai. Sebab, mereka ingin menembus peringkat 32 besar pada musim debut mereka sebagai pasangan.

“Kalau buat saya sih (target tahun ini) belum tercapai ya karena awal tahun saya bilang pengen tembus 32 besar. Tapi ternyata tahun ini mentok di 41 kalau nggak salah, jadi belum memenuhi target sih,” kata Yeremia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pekan lalu.