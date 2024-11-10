Target Ganda Putra Indonesia Rahmat/Yeremia Usai Sabet 2 Gelar Juara Beruntun: Siap Naik Level Tahun Depan!

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, beber targetnya usai sukses menyabet 2 gelar juara beruntun. Mereka siap naik level pada tahun depan.

Rahmat/Yeremia sendiri merasa permainan mereka mulai menunjukkan progress setelah sukses menyabet dua gelar juara di Surabaya. Mereka pun bersiap untuk naik ke level turnamen yang lebih tinggi pada tahun depan.

“Ya, lumayan bagus ya progress kita di dua turnamen terakhir. Mungkin itu buat modal tahun depan biar bisa naik level,” kata Yeremia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pada tengah pekan ini.

Lebih lanjut, Rahmat/Yeremia mengungkapkan bahwa kini mereka mulai menemukan pola permainan yang pas ketika bertanding. Alhasil, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di atas lapangan bisa diminimalisasi.

“Mungkin, kalau dilihat dari pertandingan kemarin, kita sudah mulai kompak dari segi permainan, terus juga biasanya kita suka miss komunikasi kayak harusnya bola siapa yg ngambil malah benturan atau nggak diambil bolanya, mungkin di dua minggu kemarin udah mulai nemu sih pola permainannya,” jelas Yeremia.

Kendati demikian, Rahmat/Yeremia masih belum puas dengan perkembangan yang telah dirasakan. Mereka sadar perlu meningkatkan kekuatan dan kecepatan lagi untuk bisa tampil kompetitif di level yang lebih tinggi tahun depan.

“Kalau buat naik level mungkin dari tenaga sama kecepatan ya. Karena di level Super 500, 750, 1000 itu kan mereka permainannya kecepatannya lebih cepat dan powernya juga beda. Jadi kita lebih pengen ningkatin di situnya sih,” ucap Yeremia.