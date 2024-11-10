Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Target Ganda Putra Indonesia Rahmat/Yeremia Usai Sabet 2 Gelar Juara Beruntun: Siap Naik Level Tahun Depan!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |05:44 WIB
Target Ganda Putra Indonesia Rahmat/Yeremia Usai Sabet 2 Gelar Juara Beruntun: Siap Naik Level Tahun Depan!
Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, beber targetnya usai sukses menyabet 2 gelar juara beruntun. Mereka siap naik level pada tahun depan.

Rahmat/Yeremia sendiri merasa permainan mereka mulai menunjukkan progress setelah sukses menyabet dua gelar juara di Surabaya. Mereka pun bersiap untuk naik ke level turnamen yang lebih tinggi pada tahun depan.

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat

“Ya, lumayan bagus ya progress kita di dua turnamen terakhir. Mungkin itu buat modal tahun depan biar bisa naik level,” kata Yeremia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pada tengah pekan ini.

Lebih lanjut, Rahmat/Yeremia mengungkapkan bahwa kini mereka mulai menemukan pola permainan yang pas ketika bertanding. Alhasil, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di atas lapangan bisa diminimalisasi.

“Mungkin, kalau dilihat dari pertandingan kemarin, kita sudah mulai kompak dari segi permainan, terus juga biasanya kita suka miss komunikasi kayak harusnya bola siapa yg ngambil malah benturan atau nggak diambil bolanya, mungkin di dua minggu kemarin udah mulai nemu sih pola permainannya,” jelas Yeremia.

Kendati demikian, Rahmat/Yeremia masih belum puas dengan perkembangan yang telah dirasakan. Mereka sadar perlu meningkatkan kekuatan dan kecepatan lagi untuk bisa tampil kompetitif di level yang lebih tinggi tahun depan.

“Kalau buat naik level mungkin dari tenaga sama kecepatan ya. Karena di level Super 500, 750, 1000 itu kan mereka permainannya kecepatannya lebih cepat dan powernya juga beda. Jadi kita lebih pengen ningkatin di situnya sih,” ucap Yeremia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183952/rian_agung_bersama_mohammad_ahsan-peKu_large.jpg
Kisah Hijrah Rian Agung Saputro: dari Rekan Mohammad Ahsan hingga Jadi Inspirasi Ketaatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183945/gronya_somerville-sh2t_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Gronya Somerville, Bidadari Lapangan dengan Darah Bangsawan yang Terpikat Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183936/putra_erwiansyah_bersama_daniel_edgar-jfek_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia International Challenge 2025: Putra/Daniel Juara, Merah-Putih Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183844/huang_yaqiong-98Oe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Sukses Lewati Gelar Marcus/Kevin di Indonesia Masters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183819/anthony_sinisuka_ginting-Yoe9_large.jpg
Kisah Menyentuh Anthony Ginting, Mundur dari Australia Open 2025 demi Fokus Dampingi Istri Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183539/jonatan_christie_bersama_shania_junianatha-ioRn_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie: Tertangkap Basah Lirik Chiharu Shida, Langsung Ketahuan sang Istri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement