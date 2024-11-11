Kisah Sedih Aya Ohori, Bidadari Cantik Jepang Pengagum Taufik Hidayat yang Putuskan Pensiun Akhir Tahun 2024

PEBULUTANGKIS super cantik asal Jepang, Aya Ohori membuat pencinta bulu tangkis di seluruh dunia bersedih. Pasalnya, secara mengejutkan fans Taufik Hidayat ini memutuskan pensiun pada akhir tahun 2024 ini.

Hal tersebut disampaikan Aya melalui akun instagram resminya, @ayatoriiii. Menurutnya, karir bulutangkis yang dijalaninya tidak begitu mulus. Namun berkat dukungan dari banyak pihak, ia akhirnya mampu menjalani karir yang luar biasa ini.

"Saya telah memutuskan untuk pensiun pada akhir tahun ini.

KariEr bulu tangkis saya tidak selalu berjalan mulus, namun saya mampu melewatinya dengan dukungan banyak orang di sekitar saya." tulis Aya Ohori dalam unggahan instagramnya, Jumat (8/11/2024) lalu.

Dalam unggahan tersebut Aya Ohori juga tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih pada teman, keluarga dan juga sejumlah sponsor yang selalu membantunya berjuang di bulutangkis.

"Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Tonami atas bantuannya selama bertahun-tahun. Terima kasih banyak kepada NBA & semua sponsor, tidak lupa juga kepada anggota keluarga, teman, dan semua pendukung saya." tulis Aya Ohori, dikutip Senin (11/11/2024).

"Tanpa kalian, saya tidak akan bisa Kurasa aku bisa bertahan sampai sekarang…Banyak sekali pelajaran yang aku dapatkan dari bulu tangkis dan juga banyak pengalaman yang menyenangkan." sambungnya