Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Aya Ohori, Bidadari Cantik Jepang Pengagum Taufik Hidayat yang Putuskan Pensiun Akhir Tahun 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |13:06 WIB
Kisah Sedih Aya Ohori, Bidadari Cantik Jepang Pengagum Taufik Hidayat yang Putuskan Pensiun Akhir Tahun 2024
Tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori. (Foto: Instagram/gorin)
A
A
A

PEBULUTANGKIS super cantik asal Jepang, Aya Ohori membuat pencinta bulu tangkis di seluruh dunia bersedih. Pasalnya, secara mengejutkan fans Taufik Hidayat ini memutuskan pensiun pada akhir tahun 2024 ini.

Hal tersebut disampaikan Aya melalui akun instagram resminya, @ayatoriiii. Menurutnya, karir bulutangkis yang dijalaninya tidak begitu mulus. Namun berkat dukungan dari banyak pihak, ia akhirnya mampu menjalani karir yang luar biasa ini.

"Saya telah memutuskan untuk pensiun pada akhir tahun ini.

KariEr bulu tangkis saya tidak selalu berjalan mulus, namun saya mampu melewatinya dengan dukungan banyak orang di sekitar saya." tulis Aya Ohori dalam unggahan instagramnya, Jumat (8/11/2024) lalu.

Dalam unggahan tersebut Aya Ohori juga tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih pada teman, keluarga dan juga sejumlah sponsor yang selalu membantunya berjuang di bulutangkis.

Aya Ohori

"Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Tonami atas bantuannya selama bertahun-tahun. Terima kasih banyak kepada NBA & semua sponsor, tidak lupa juga kepada anggota keluarga, teman, dan semua pendukung saya." tulis Aya Ohori, dikutip Senin (11/11/2024).

"Tanpa kalian, saya tidak akan bisa Kurasa aku bisa bertahan sampai sekarang…Banyak sekali pelajaran yang aku dapatkan dari bulu tangkis dan juga banyak pengalaman yang menyenangkan." sambungnya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184233/winny_oktavina_kandow-19qX_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184086/pearly_tan_bersama_thinaah_muralitharan-AKFV_large.jpg
Kisah Ganda Putri Malaysia Pearly/Thinaah, Diam-Diam Raup Pendapatan hingga Rp5,1 Miliar di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184094/gregoria_mariska_tunjung-U5tl_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Gregoria Mariska yang Selalu Beruntung di Kumamoto Masters, Capai Final Selama 3 Musim Beruntun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184146/fu_hai_feng_mengaku_terang_terangan_kagum_dengan_skill_hendra_setiawan-dGsp_large.jpg
Kisah Fu Hai Feng, Pebulu Tangkis Keturunan Indonesia yang Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184173/kevin_sanjaya_bersama_greysia_polii-5cKi_large.jpg
Kisah Ganda Campuran Dadakan: Duet Maut Kevin/Greysia Permalukan Raksasa China di Indonesia Open 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183952/rian_agung_bersama_mohammad_ahsan-peKu_large.jpg
Kisah Hijrah Rian Agung Saputro: dari Rekan Mohammad Ahsan hingga Jadi Inspirasi Ketaatan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement