HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulutangkis Cantik Jepang Aya Ohori yang Begitu Idolakan Taufik Hidayat

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |17:17 WIB
Kisah Pebulutangkis Cantik Jepang Aya Ohori yang Begitu Idolakan Taufik Hidayat
Aya Ohori jadi salah satu pebulutangkis cantik dunia. (Foto: Instagram/@ayatoriiiii)
KISAH pebulutangkis cantik Jepang, Aya Ohori, menarik diulas. Sebab, dia ternyata begitu mengidolakan Taufik Hidayat.

Diketahui, Aya Ohori telah menjelma menjadi bintang di dunia tepok bulu berkat bakatnya yang gemilang. Tal ayal, dia menjadi salah satu andalan Jepang saat ini di sektor tunggal putri.

Aya Ohori

Kini, Aya Ohori pun menduduki peringat 10 besar di ranking BWF. Tepatnya, dia ada di urutan kesembilan sehingga menjadi tunggal putri kedua Jepang, setelah Akane Yamaguchi.

Di balik penampilannya yang gemilang, Aya Ohori ternyata punya kisah unik dalam meniti karier di dunia bulu tangkis. Dia ternyata begitu mengidolai sosok legenda bulu tangkis Indonesia, yakni Taufik Hidayat.

Halaman:
1 2
