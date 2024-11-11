Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Herry IP Sulit Pecah Rinov/Pitha dan Rehan/Lisa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |00:14 WIB
Penyebab Herry IP Sulit Pecah Rinov/Pitha dan Rehan/Lisa
Herry IP akui sulit memecah Rinov/Pitha dengan Rehan/Lisa (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA Herry Iman Pierngadi (Herry IP) kesulitan untuk memecah pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari serta Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Gaya permainan kedua pasangan jadi alasan.

Rinov/Pitha dan Rehan/Lisa bisa dibilang memiliki prestasi yang kurang mentereng sebagai ganda campuran teratas di Pelatnas PBSI saat ini. Padahal, mereka sudah lama berpasangan tetapi sangat sulit untuk konsisten berada di peringkat 10 besar dunia dan memenangkan gelar.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Oleh karenanya, bertukar pasangan menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan prestasi. Hal itu memang lazim dilakukan oleh banyak pebulu tangkis kelas dunia.

Di Indonesia sendiri baru-baru ini ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana di sektor ganda putra yang melakukan perombakan. Setelah berganti pasangan, mereka terbukti bisa berulang kali masuk semifinal dan meraih gelar juara.

Akan tetapi, Herry menilai opsi pergantian pasangan tersebut sulit dilakukan pada Rinov/Pitha dan Rehan/Lisa. Sebab, duet ranking 15 dan 23 dunia itu memiliki gaya bermain yang berbeda sehingga tidak akan cocok jika saling ditukar satu sama lain.

“Kemungkinan (perombakan pasangan) itu kecil. Karena kenapa? Dari tipe permainannya itu agak beda. Jadi kalau Rinov sama Tari -sapaan Pitha- itu tipenya agak menyerang kalau Lisa sama Rehan itu tipenya agak defence-serang balik,” kata Herry kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 6 November 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement