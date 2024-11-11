Penyebab Herry IP Sulit Pecah Rinov/Pitha dan Rehan/Lisa

JAKARTA – Herry Iman Pierngadi (Herry IP) kesulitan untuk memecah pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari serta Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Gaya permainan kedua pasangan jadi alasan.

Rinov/Pitha dan Rehan/Lisa bisa dibilang memiliki prestasi yang kurang mentereng sebagai ganda campuran teratas di Pelatnas PBSI saat ini. Padahal, mereka sudah lama berpasangan tetapi sangat sulit untuk konsisten berada di peringkat 10 besar dunia dan memenangkan gelar.

Oleh karenanya, bertukar pasangan menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan prestasi. Hal itu memang lazim dilakukan oleh banyak pebulu tangkis kelas dunia.

Di Indonesia sendiri baru-baru ini ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana di sektor ganda putra yang melakukan perombakan. Setelah berganti pasangan, mereka terbukti bisa berulang kali masuk semifinal dan meraih gelar juara.

Akan tetapi, Herry menilai opsi pergantian pasangan tersebut sulit dilakukan pada Rinov/Pitha dan Rehan/Lisa. Sebab, duet ranking 15 dan 23 dunia itu memiliki gaya bermain yang berbeda sehingga tidak akan cocok jika saling ditukar satu sama lain.

“Kemungkinan (perombakan pasangan) itu kecil. Karena kenapa? Dari tipe permainannya itu agak beda. Jadi kalau Rinov sama Tari -sapaan Pitha- itu tipenya agak menyerang kalau Lisa sama Rehan itu tipenya agak defence-serang balik,” kata Herry kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 6 November 2024.