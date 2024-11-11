Bakal Pensiun, Pembalap Ini Tak Ragu Sebut Marc Marquez sebagai Referensi Terbaik di MotoGP

BAKAL pensiun, Aleix Espargaro tak ragu menyebut Marc Marquez sebagai pembalap terbaik di MotoGP. Ia pun menjadikan sang compatriot sebagai referensinya di ajang balap.

Espargaro telah mengumumkan MotoGP 2024 akan menjadi musim terakhirnya sebagai pembalap reguler. Rider Aprilia Racing itu mengakhiri karier panjangnya yang dimulai dari kelas 250cc pada 2006.

Balapan terakhir di Sirkuit Barcelona-Catalunya pada 15-17 November akan menjadi seri perpisahan untuk Espargaro. Meski tak pernah menjadi juara dunia, ia menutup perjalanannya sebagai salah satu rider yang memiliki karier sangat panjang di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Dengan pengalaman hampir dua dekade membalap di ajang Grand Prix, Espargaro jelas sudah menjumpai banyak pembalap hebat. Namun ternyata, Marquez selalu menjadi referensinya dalam membalap karena menurutnya tak ada yang membandingi bakat alami dari juara MotoGP enam kali itu.

“Marc Marquez (selalu jadi referensinya), dengan perbedaan dalam hal bakat, pengelolaan emosi dan risiko,” ungkap Espargaro, melansir dari Motosan, Senin (11/11/2024).

“Bagi saya, dia tampaknya, jika dia bukan pembalap terbaik dalam sejarah, maka dia hampir seperti itu,” imbuh kakak dari Pol Espargaro itu.