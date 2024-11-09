Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Pramac Racing Bocorkan Cara Jorge Martin Hadapi Francesco Bagnaia dan Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |21:21 WIB
Bos Pramac Racing Bocorkan Cara Jorge Martin Hadapi Francesco Bagnaia dan Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2024
Jorge Martin berduel ketat dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

TOSCANA – Bagi pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin, bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2024 begitu menguras tenaga, Namun, Martin mampu melalui kesulitan tersebut dan kini selangkah lagi jadi juara MotoGP 2024.

Menurut pernyataan Kepala Tim Pramac Racing, Gino Borsoi, semua itu dilakukan Martin karena memiliki mental yang baik. Apalagi di seri penutup MotoGP 2024 nanti, Borsoi berharap mental Martin tetap terjaga dan memastikan menjadi juara dunia baru.

Sebelumnya, Martin gagal menjadi juara MotoGP 2023 karena banyak membuat kesalahan menjelang akhir musim. Alhasil, dia harus merelakan diri melihat Francesco Bagnaia mempertahankan gelar juaranya.

Namun, pada musim ini Martinator -julukan Martin- jauh lebih tenang dalam perebutan titel di akhir musim MotoGP 2024. Kini, dengan satu seri tersisa, dia unggul 24 poin atas bintang Ducati Lenovo tersebut sehingga benar-benar selangkah lagi bisa juara.

Jika sukses juara, maka Martin akan menjadi pembalap pertama dari tim satelit yang menjuarai kelas utama di era MotoGP modern. Pramac sendiri telah mengunci gelar sebagai tim independent terbaik di musim 2024.

Jorge Martin vs Francesco Bagnaia

Namun ternyata, ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Borsoi dalam pertarungan musim ini. Dia mengaku memiliki pelatih mental untuk mempersiapkan mentalitasnya bersama Martin, yang juga punya pelatih mentalnya sendiri, untuk menghadapi tekanan dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024.

“Musim panas ini, saya mencoba mempersiapkan diri dan memiliki pelatih mental karena kita harus meningkatkan pikiran kita di setiap area. Jadi, kami tahu apa yang harus kami lakukan di atas motor, tetapi tubuh dan fisik kami juga harus siap,” kata Borsoi dilansir dari Crash, Sabtu (9/11/2024).

“Sejujurnya kami (Borsoi dan Martin) banyak berbicara selama akhir pekan balapan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement