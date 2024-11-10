AWPI I Cup 2024: Dukungan Penuh PB POBSI Dapat Apresiasi

JAKARTA – Dukungan penuh PB POBSI untuk AWPI Cup I 2024 mendapat apresiasi. Pihak penyelenggara, AWPI, berharap keberlangsungan acara tersebut bisa terjaga.

Untuk diketahui, turnamen biliar antar wartawan ini diinisiasi oleh AWPI dan Asistensi Media Nasional (Asmen). Turnamen bertajuk AWPI Cup I 2024 itu digelar di Puslatnas POBSI, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (10/11/2024).

Ketua DPD AWPI Jakarta, Abdul Haris, menyampaikan terselenggaranya acara ini karena kerjasama yang baik dengan PB POBSI. Abdul mengharapkan turnamen antar wartawan ini bisa terselenggara di 28 provinsi.

“Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari pahlawan yang bertepatan hari ini. Acara ini terlaksana atas kerjasama yang baik dari PB POBSI dan juga PB POBSI DKI Jakarta, serta pemerintah DKI Jakarta,” kata Abdul kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (10/11/2024).

“Tujuan acara ini dilaksanakan untuk karena biliar adalah cabor, dan kami punya keinginan besar. AWPI ini sudah ada di 28 provinsi, maka harapannya bagaimana langkah selanjutnya agar turnamen ini diselenggarakan di 28 provinsi,” lanjutnya