PB POBSI Beri Dukungan Penuh Turnamen Biliar AWPI Cup I 2024

JAKARTA – PB POBSI beri dukungan penuh turnamen biliar AWPI Cup I 2024, Minggu (10/11/2024). Ini merupakan turnamen yang digelar oleh Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI).

Perwakilan PB POBSI, Imran Ibrahim, menyampaikan pihaknya memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan lokasi turnamen. Di mana, ajang ini berlangsung di Puslatnas PB POBSI di Kedoya, Jakarta Barat.

“Kebetulan turnamen ini atas inisiasi AWPI dengan Asmen, kebetulan mereka mencari tempat yang kami adakan bantuannya di Puslatnas POBSI ini,” kata Imran kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (10/11/2024).

Turnamen biliar antar wartawan tidak hanya diinisiasi oleh AWPI saja. Selain itu, ajang ini terselenggara berkat inisiasi Asistensi Media Nasional (Asmen).