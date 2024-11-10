Rematch dengan Francesco Bagnaia, Jorge Martin Klaim Lebih Siap Rebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2024

JORGE Martin mengaku kini lebih siap untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2024. Ia pun belajar banyak lewat persaingan sengit dengan Francesco Bagnaia pada 2023.

Martin dan Bagnaia kembali bersaing dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. Momen ini seakan mengingatkan kembali memori musim lalu karena kedua rider itu juga bersaing sengit dalam perebutan gelar juara dunia.

Kendati begitu, Martin mengaku dirinya sudah jauh lebih siap ketimbang musim lalu. Martinator menilai performanya di musim ini lebih seimbang dan mampu menguasai segala medan yang dilalui.

“Saya merasa lebih siap. Saya pikir saya telah bekerja keras dalam segala aspek, bukan hanya fisik tetapi juga secara keseluruhan sebagai pribadi,” kata Martin, dilansir dari Motosan, Minggu (10/11/2024).

BACA JUGA: Bos Pramac Racing Bocorkan Cara Jorge Martin Hadapi Francesco Bagnaia dan Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2024

“Mungkin saya tidak lebih cepat daripada tahun lalu. Tahun lalu saya sangat cepat, bahkan sedikit lebih cepat dari yang lain, tetapi tahun ini semuanya lebih seimbang, namun saya merasa menjadi pembalap yang lebih komplet,” ungkap pria asal Spanyol itu.

Penentuan gelar juara dunia musim akan tercipta pada seri balapan terakhir yang digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, pada 15-17 November 2024. Martin punya peluang lebih besar karena sedang memimpin klasemen dengan koleksi 485 poin, unggul 24 angka atas Bagnaia.