HOME SPORTS SPORT LAIN

Terima Aspirasi Peserta, CEO PT MNC Tbk Pertimbangkan Tambah Cabor yang Diperlombakan di MNC Sports Competition 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |03:16 WIB
Terima Aspirasi Peserta, CEO PT MNC Tbk Pertimbangkan Tambah Cabor yang Diperlombakan di MNC Sports Competition 2025
CEO PT MNC Tbk, Noersing (kanan) saat nonton basket MNC Sports Competition 2024. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – CEO PT MNC Tbk, Noersing, menerima aspirasi para peserta MNC Sport Competition 2024 yang berharap semakin banyak cabang olahraga (cabor) yang diperlombakan pada edisi tahun depan. Ia merasa itu ide yang baik karena dapat menambah keseruan turnamen untuk merayakan hari jadi MNC Group tersebut.

Pertandingan cabang olahraga bola basket MNC Sports Competition 2024 telah selesai digelar pada Jumat (8/11/2024) sore WIB di Playfield Court, Palmerah, Jakarta. Hasilnya, FTA-A berhasil keluar sebagai juaranya.

FTA-A menjadi juara setelah memenangkan partai final kontra iNews. Dalam pertandingan yang ketat, mereka menang dengan skor 29-22.

Pertandingan tersebut disaksikan langsung oleh Noersing dan juga Direktur Utama MNC Vision Network. Dari pantauan langsung di lapangan, mereka nampak sangat menikmati jalannya partai pamungkas tersebut.

CEO PT MNC Tbk, Noersing (Aldhi Chandra/MPI)

Dalam kesempatan itu, banyak peserta yang menyampaikan harapannya agar MNC Sports Competition menambah cabor yang dipertandingkan pada edisi tahun depan. Seperti diketahui, pada tahun ini hanya empat cabor saja yang berkompetisi yakni bola basket, bulu tangkis, tenis meja dan futsal.

Noersing pun menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh usulan tersebut. Dia setuju bila terdapat cabor-cabor lain yang diusulkan untuk dipertandingkan tahun depan.

Halaman:
1 2
