Diikuti 35 Negara, Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon Resmi Buka Seminar Wasit Internasional Taekwondo

JAKARTA – Sebanyak 178 wasit taekwondo dari 35 negara menggelar pertemuan pada acara World Taekwondo Kyorugi 132nd International Referees Seminar and 147th International Referees Refresher Course di Jakarta. Acara ini pun resmi dibuka Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon.

Acara seminar wasit internasional taekwondo ini berlangsung mulai kemarin, Jumat, 8 November 2024. Acara ini akan digelar selama empat hari hingga Senin 11 November 2024 di Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta Pusat.

Saat membuka acara itu, Letjen TNI Richard Tampubolon menyampaikan atas nama Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, adalah suatu kehormatan besar menyambut para wasit Taekwondo di Jakarta. Apalagi, itu merupakan pertemuan yang penting.

“Merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami untuk menjadi tuan rumah dalam acara besar ini. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan bagi wasit-wasit terkemuka, tetapi juga menjadi wujud komitmen kita bersama untuk mengembangkan dan meningkatkan seni dan olahraga Taekwondo di tingkat global,” tutur Letjen TNI Richard Tampubolon, dalam keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (9/11/2024).