Apresiasi Antusiasme Peserta Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup Ke-2, Ketum KBPP Polri Dukung Tahun Depan Berskala Nasional

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Dr Evita Nursanty, MSc, senang melihat antusiasme tinggi peserta Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup ke-2 Antar Club yang digelar 9-10 November 2024. Melihat hal tesebut, Evita mendukung penuh kejuaraan tersebut bisa semakin besar dan berskala nasional agar bisa diikuti seluruh provinsi.

Evita mengungkapkan bahwa animo peserta dan penonton pada kejuaraan ini sangat tinggi, menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Evita berharap perlombaan yang digelar GOR Futsal ITS Surabaya, Jawa Timur (Jatim) ini semakin memainkan peran penting dalam meningkatkan olahraga di Indonesia, sebagaimana telah menjadi program KBPP Polri selama ini.

“Saya apresiasi suksesnya kejuaraan ini dari tahun ke tahun. Antusiasme luar biasa. Kami berharap dari tahun ke tahun kejuaraan ini akan semakin besar dan berskala nasional, tidak hanya di Jawa dan Bali saja, tapi bisa diikuti dari seluruh provinsi di Indonesia,” ucap Evita kepada wartawan di lokasi kejuaraan, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Evita, KBPP Polri berkomitmen tinggi untuk mendukung pencapaian tertinggi prestasi Indonesia dalam bidang olahraga, termasuk pembinaan atlet mulai dari usia dini. Bagi KBPP Polri, pembinaan olahraga disamping membangun kebugaran masyarakat juga membangun SDM Indonesia menjadi bangsa yang unggul untuk Indonesia.

PD KBPP Polri di setiap daerah memiliki kegiatan yang berbeda-beda, termasuk dalam bidang olah raga, mulai dari sepak bola, taekwondo, dan lainnya. Sedangkan tahun ini, fokus KBPP Polri adalah pada kejuaraan taekwondo, namun acara tetap seperti pertandingan sepak bola usia dini tetap dilakukan setiap tahun, meskipun untuk kejuaraannya akan dilakukan kembali tahun 2025 akibat intensitas kegiatan politik cukup besar di tahun 2024.

Evita mengapresiasi dukungan dari Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tahun ini. Kejuaraan ini sendiri dibuka secara langsung oleh Pangdam V Brawijaya yang diwakili oleh Kajasdam V Brawijaya Kolonel Inf Rianto Ratu, dan memperebutkan Piala Bergilir Kapolda Jatim, Piala Tetap Pangdam V Brawijaya serta Piala Tetap Ketua PD KBPP Polri Jatim.