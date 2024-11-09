Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Apresiasi Antusiasme Peserta Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup Ke-2, Ketum KBPP Polri Dukung Tahun Depan Berskala Nasional

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |20:30 WIB
Apresiasi Antusiasme Peserta Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup Ke-2, Ketum KBPP Polri Dukung Tahun Depan Berskala Nasional
Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup. (Foto: KBPP Polri)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Dr Evita Nursanty, MSc, senang melihat antusiasme tinggi peserta Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup ke-2 Antar Club yang digelar 9-10 November 2024. Melihat hal tesebut, Evita mendukung penuh kejuaraan tersebut bisa semakin besar dan berskala nasional agar bisa diikuti seluruh provinsi.

Evita mengungkapkan bahwa animo peserta dan penonton pada kejuaraan ini sangat tinggi, menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Evita berharap perlombaan yang digelar GOR Futsal ITS Surabaya, Jawa Timur (Jatim) ini semakin memainkan peran penting dalam meningkatkan olahraga di Indonesia, sebagaimana telah menjadi program KBPP Polri selama ini.

“Saya apresiasi suksesnya kejuaraan ini dari tahun ke tahun. Antusiasme luar biasa. Kami berharap dari tahun ke tahun kejuaraan ini akan semakin besar dan berskala nasional, tidak hanya di Jawa dan Bali saja, tapi bisa diikuti dari seluruh provinsi di Indonesia,” ucap Evita kepada wartawan di lokasi kejuaraan, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Evita, KBPP Polri berkomitmen tinggi untuk mendukung pencapaian tertinggi prestasi Indonesia dalam bidang olahraga, termasuk pembinaan atlet mulai dari usia dini. Bagi KBPP Polri, pembinaan olahraga disamping membangun kebugaran masyarakat juga membangun SDM Indonesia menjadi bangsa yang unggul untuk Indonesia.

Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup

PD KBPP Polri di setiap daerah memiliki kegiatan yang berbeda-beda, termasuk dalam bidang olah raga, mulai dari sepak bola, taekwondo, dan lainnya. Sedangkan tahun ini, fokus KBPP Polri adalah pada kejuaraan taekwondo, namun acara tetap seperti pertandingan sepak bola usia dini tetap dilakukan setiap tahun, meskipun untuk kejuaraannya akan dilakukan kembali tahun 2025 akibat intensitas kegiatan politik cukup besar di tahun 2024.

Evita mengapresiasi dukungan dari Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tahun ini. Kejuaraan ini sendiri dibuka secara langsung oleh Pangdam V Brawijaya yang diwakili oleh Kajasdam V Brawijaya Kolonel Inf Rianto Ratu, dan memperebutkan Piala Bergilir Kapolda Jatim, Piala Tetap Pangdam V Brawijaya serta Piala Tetap Ketua PD KBPP Polri Jatim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/43/3161592/kejuaraan_taekwondo_kbpp_polri_cup_2025-6hQ8_large.jpg
Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Cup 2025 Resmi Digelar, Diikuti 1.227 Peserta dari Berbagai Provinsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/43/3152660/indonesia_bawa_1_medali_emas_dan_1_perak_dari_southeast_asian_itf_taekwon_do_championship_2025-tuPH_large.jpg
Indonesia Bawa Pulang 1 Medali Emas dan 1 Perak dari Southeast Asian ITF Taekwon-Do Champhionsip 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/43/3150991/wakil_indonesia_itf_di_2nd_southeast_asian_itf_taekwondo_championship_2025-GYzw_large.jpg
Indonesia ITF Kirim Wakil ke 2nd Southeast Asian ITF Taekwondo Champhionship 2025, Pemanasan Sebelum Kejuaraan Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/43/3114994/rakernas_taekwondo_indonesia_2025-OQbe_large.jpg
Gelar Rakernas 2025, PBTI Targetkan Atlet Taekwondo Indonesia Berprestasi di Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/43/3084388/daftar-pemenang-kejuaraan-taekwondo-kbpp-polri-jatim-cup-ke-2-unidus-semarang-raih-piala-bergilir-kapolda-jatim-ZnTfR35bpi.jpg
Daftar Pemenang Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Jatim Cup ke-2: Unidus Semarang Raih Piala Bergilir Kapolda Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/43/3083838/diikuti-35-negara-ketum-pbti-letjen-tni-richard-tampubolon-resmi-buka-seminar-wasit-internasional-taekwondo-EBdEs2J6AS.jpg
Diikuti 35 Negara, Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon Resmi Buka Seminar Wasit Internasional Taekwondo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement