Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Cup 2025 Resmi Digelar, Diikuti 1.227 Peserta dari Berbagai Provinsi!

JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) bersama Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia DKI Jakarta kembali menggelar ajang bergengsi, Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Cup 2025. Ajang tahunan ini diselenggarakan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, pada 9-10 Agustus 2025.

Pada edisi kali ini, Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Cup 2025 dipastikan diikuti oleh 1.227 peserta. Peserta tersebut datang dari berbagai provinsi di Indonesia yang memperebutkan Piala Dankor Brimob.

1. Resmi Dibuka

Acara pembukaan yang berlangsung pada Sabtu (9/8/2025) dihadiri oleh perwakilan dari KBPP Polri dan Dankor Brimob Polri. Evita Nursanty, selaku Ketua Umum KBPP Polri. Evita pun menyatakan apresiasinya terhadap tingginya antusiasme peserta.

Evita menegaskan komitmen KBPP Polri untuk mendukung pembinaan atlet sejak dini demi mencapai prestasi olahraga nasional.

"Saya apresiasi suksesnya kejuaraan ini dari tahun ke tahun. Antusiasme luar biasa. Harapan kami, event nasional ini terus berkembang lebih besar dan makin kompetitif dengan melibatkan seluruh provinsi di Indonesia," ujar Evita, di Jakarta, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Kejuaraan Taekwondo KBPP Polri Cup 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

“Melalui KBPP Polri Cup, kami ingin membentuk mental juara yang tidak hanya hebat secara fisik, tetapi juga berjiwa sportivitas, disiplin, dan cinta tanah air. Olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan, mempererat persaudaraan di kalangan generasi muda, meningkatkan prestasi atlet,” tambahnya.

2. Penting untuk Wadah Pembinaan Atlet

Evita juga menambahkan tujuan kejuaraan ini adalah untuk membentuk mental juara yang menjunjung sportivitas, disiplin, dan cinta Tanah Air. Senada dengan Evita, Brigjen Pol Dr. Agustri Heriyanto, yang mewakili Dankor Brimob Polri, memberikan dukungan penuh.