Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Pertandingan Tenis Meja MNC Sports Competition 2024 Hari Ini: iNews Media Juara Pool A, Tantang FTA-A di Semifinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |22:57 WIB
Hasil Pertandingan Tenis Meja MNC Sports Competition 2024 Hari Ini: iNews Media Juara Pool A, Tantang FTA-A di Semifinal!
Pertandingan tenis meja di MNC Sport Competition. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL pertandingan tenis meja MNC Sports Competition 2024 hari ini, Rabu (6/11/2024). iNews Media sukses kunci juara Pool A. Alhasil, mereka akan menantang FTA-A di semifinal.

Pertandingan penentuan juara pool cabang olahraga tenis meja MNC Sports Competition 2024 telah digelar di Auditorium B2 MNC Tower, Rabu (6/11/2024) sore WIB. Hasilnya, iNews Media dan Global Jasa Sejahtera (GJS) mengunci juara pool.

Hasil tenis meja di MNC Sport Competition

iNews Media sukses menjadi juara Pool A. Hasil itu didapat setelah mereka mengalahkan MVN hari ini dengan skor 2-1.

Sedangkan GJS berhasil mengamankan juara Pool B. Kemenangan itu diraih dengan membungkam FTA-A juga dengan skor 2-1.

Dengan hasil tersebut, iNews Media akan bersua dengan FTA-A di semifinal. Sementara GJS, mereka akan berjumpa dengan MVN di babak empat besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/43/3183100/premier_padel_dubai_p1-BGXT_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Dubai P1 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182992/brigjen_pol_umar_surya_fana_resmi_mendaftarkan_diri_sebagai_bakal_calon_ketua_umum_perbakin_jakarta-YFwf_large.jpeg
Daftar Caketum Perbakin Jakarta, Brigjen Pol Umar Surya Fana Sudah Dapat Izin Pimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182928/rizki_juniansyah-6p8m_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Lifter Rizki Juniansyah yang Diangkat sebagai Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086/rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement