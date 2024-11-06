Hasil Pertandingan Tenis Meja MNC Sports Competition 2024 Hari Ini: iNews Media Juara Pool A, Tantang FTA-A di Semifinal!

HASIL pertandingan tenis meja MNC Sports Competition 2024 hari ini, Rabu (6/11/2024). iNews Media sukses kunci juara Pool A. Alhasil, mereka akan menantang FTA-A di semifinal.

Pertandingan penentuan juara pool cabang olahraga tenis meja MNC Sports Competition 2024 telah digelar di Auditorium B2 MNC Tower, Rabu (6/11/2024) sore WIB. Hasilnya, iNews Media dan Global Jasa Sejahtera (GJS) mengunci juara pool.

iNews Media sukses menjadi juara Pool A. Hasil itu didapat setelah mereka mengalahkan MVN hari ini dengan skor 2-1.

Sedangkan GJS berhasil mengamankan juara Pool B. Kemenangan itu diraih dengan membungkam FTA-A juga dengan skor 2-1.

Dengan hasil tersebut, iNews Media akan bersua dengan FTA-A di semifinal. Sementara GJS, mereka akan berjumpa dengan MVN di babak empat besar.