HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Ingin Main Enjoy Tanpa Beban di Kumamoto Masters 2024 dan China Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |00:11 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ingin Main Enjoy Tanpa Beban di Kumamoto Masters 2024 dan China Masters 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, ingin main enjoy tanpa beban di Kumamoto Masters 2024 dan China Masters 2024. Mereka pun memastikan kondisi mentalitasnya semakin membaik saat ini.

Fajar/Rian akan melakoni dua turnamen beruntun dalam dua pekan ke depan. Yang pertama adalah Kumamoto Masters 2024 yang berlangsung di Kumamoto, Jepang, pada pada 12-17 November 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Kemudian, Fajri -sebutan Fajar/Rian- akan lanjut mentas di China Masters 2024 pada 19-24 November 2024. Ajang itu akan digelar di Shenzhen, China.

Jelang mentas di dua ajang itu, Fajar/Rian terus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar tampil maksimal di turnamen level Super 500 dan Super 750 itu.

“Persiapan kami cukup baik dari pertandingan sebelumnya di tur eropa, ada waktu 2-3 minggu. Semoga bisa menampilkan yang terbaik di Kumamoto dan China Masters,” kata Fajar kepada awak media saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 6 November 2024.

Kumamoto Masters 2024 sendiri menjadi turnamen kelima yang diikuti mantan duet nomor satu dunia itu setelah pulang tanpa medali dari Olimpiade 2024. Dalam empat ajang terakhir yang mereka ikuti, mereka tersingkir tiga kali di perempatfinal.

Halaman:
1 2
