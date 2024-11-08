7 Fans Berat Valentino Rossi yang Diam-Diam Menusuk dari Belakang, Nomor 1 Bikin Gagal Juara Dunia

Tujuh pembalap ini mengaku fans berat Valentino Rossi tapi diam-diam menusuk dari belakang (Foto: Instagram/@valeyellow46)

BERIKUT tujuh fans berat Valentino Rossi yang diam-diam menusuk dari belakang. Paling parah jelas bikin gagal sang idola juara dunia.

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di MotoGP, Valentino Rossi memiliki sejumlah prestasi yang membuatnya dianggap sebagai legenda. Ia juga memiliki sifat yang sangat ceria dan gaya khas yang membuat begitu banyak pembalap di generasi berikutnya begitu mengaguminya.

Meski begitu, Valentino Rossi bukanlah sosok tanpa pembenci. Bahkan, beberapa pembalap yang merupakan fans beratnya juga ada yang diam-diam menusuknya dari belakang. Siapa saja?

7 Fans Berat Valentino Rossi yang Diam-Diam Menusuk dari Belakang

7. Joan Mir





Pembalap asal Spanyol ini begitu mengidolai Rossi. Betapa tidak, Mir sama-sama menggunakan corak warna kuning di motor hingga baju balapnya seperti sang idola.

Namun perkataan sang pembalap tidak sejalan dengan perbuatannya. Ia justru membuat Rossi gagal naik podium pada salah satu balapan di MotoGP 2020.

6. Miguel Oliveira





Pembalap asal Portugal ini mengakui mengidolai Rossi. Namun, Oliveira justru mengalahkan sang idola di papan klasemen akhir MotoGP 2020.

5. Luca Marini





Pembalap satu ini merupakan adik tiri Rossi. Wajar bila akhirnya Marini mengidolakan sang kakak.

Namun, Maro justru tidak mau terus berada di bawah bayang-bayang Rossi. Ia memutuskan hengkang dari tim milik abang iparnya itu demi pinangan tim Repsol Honda.