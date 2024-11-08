Sisihkan Valentino Rossi, Aleix Espargaro: Bakat Marc Marquez Tak Dimiliki Orang Lain!

ANDORRA – Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, bandingkan Valentino Rossi dengan Marc Marquez. Dia pun menyebut Marc Marquez memiliki bakat yang tak dimiliki orang lain hingga membuatnya jauh lebih hebat dari Valentino Rossi.

Bahkan, menurut Aleix, sosok Marquez tak bisa ditandingi seorang legenda seperti Valentino Rossi. Tak ayal, Alex mengaku selalu menjadikan Marquez sebagai referensinya.

Namun, Aleix juga tak menampik kehebatan seorang The Doctor -julukan Rossi- yang menjadi legenda hidup di MotoGP. Bahkan, Rossi masih terus tersohor sampai akhirnya pensiun pada 2021.

Aleix Espargaro menilai Rossi telah membangun sebuah eranya sendiri di MotoGP. Kendati demikian, menurutnya, legenda asal Italia itu tak bisa disamakan dengan seorang The Baby Alien -julukan Marquez.

“Saya cukup beruntung bisa bersaing dengan keduanya (Rossi dan Marquez). Valentino menandai sebuah era dan tidak akan pernah ada orang seperti dia, bahkan jika Acosta atau David Alonso datang dan memenangkan 17 gelar,” kata Espargaro dilansir dari Motosan, Kamis (7/11/2024).

“Cara Rossi melakukannya memang unik, tapi saya tidak bisa menyamakan keduanya di trek dan bakat alami Marc,” tambahnya.

Menurut Aleix Espargaro, bakat alami yang dimiliki Marquez tak bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk Rossi, yang telah mengoleksi tujuh titel MotoGP, dan juga seorang Casey Stoner. Kata dia, juara MotoGP enam kali itu punya sesuatu yang luar biasa yang hanya ada dalam dirinya saja.