Hasil 16 Besar Korea Masters 2024: Cuma Butuh 34 Menit, Febriana/Amallia Mulus Melenggang ke Perempatfinal!

HASIL 16 besar Korea Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, berhasil melenggang mulus ke babak perempatfinal.

Bahkan, Febriana/Amalia hanya butuh 34 menit untuk menyelesaikan pertandingan melawan wakil Taiwan, Jiang Yi-Hua/Li Zi Qing, di babak 16 besar Korea Masters 2024. Bertanding di Iksan Gymnasium, Iksan City, Korea Selatan, Kamis (7/11/2024) sore WIB, mereka menang telak dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amallia- tampil agresif sejak awal pertandingan. Hasilnya, mereka bisa mendominasi permainan dan memimpin 5-2.

Serangan-serangan smash mematikan yang dilancarkan oleh duet Merah-Putih sangat efektif menembus pertahanan lawan. Febriana/Amalia pun menjauh dengan keunggulan 7-3 dan menginjak interval gim pertama dengan skor 11-5.

Usai rehat, Ana/Tiwi terus memperlebar keunggulan mereka menjadi 14-5. Namun, setelah itu Jiang/Li sempat bangkit dan memangkas ketertinggalan mereka di angka 9-14.

Akan tetapi, Febriana/Amalia bisa menekan lagi di poin-poin kritis. Alhasil, duet Pelatnas PBSI itu memperlebar jarak lagi menjadi 17-9 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor telak 21-9.