Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jadi Runner-Up, Usai Kalah dari Pasangan China

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |10:07 WIB
Hasil Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jadi Runner-Up, Usai Kalah dari Pasangan China
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL final Korea Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, harus puas menjadi runner up Korea Masters 2024.

Pasalnya, Dejan/Gloria kalah dari pasangan China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui, di partai final. Bermain di Iksan City, Iksan, Korea Selatan pada Minggu (10/11/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria menyerah dalam dua gim langsung 10-21 dan 12-21.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Jalannya Pertandingan

Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan cukup baik. Namun, mereka terpantau kesulitan menghadapi pola permainan agresif dari Guo/Chen.

Pada jeda interval gim pertama, Dejan/Gloria harus mengakui keunggulan Guo/Chen dengan skor 6-11. Setelah jeda, Dejan/Gloria berupaya mengejar ketertinggalan dengan bermain cepat.

Namun, mereka justru kehilangan banyak poin dan harus menyerahkan kemenangan di gim pertama. Guo/Chen yang bermain konsisten sukses memenangkan pertandingan gim pertama dengan skor 21-10.

Berlanjut pada gim kedua, pertarungan sengit langsung terlihat di awal pertandingan. Dejan/Gloria sempat unggul, namun Guo/Chen dengan cepat membalas.

Juara Thailand Open 2024 itu kembali menerapkan pola permainan agresif untuk menjebol pertahanan Dejan/Gloria. Kejar-kejaran poin pun terjadi di awal pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/40/3085140/kisah-putri-kusuma-wardani-ukir-sejarah-jadi-tunggal-putri-pertama-indonesia-yang-juara-korea-masters-XksaNzYgNc.jpg
Kisah Putri Kusuma Wardani, Ukir Sejarah Jadi Tunggal Putri Pertama Indonesia yang Juara Korea Masters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/40/3084475/penyebab-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-gagal-juara-di-korea-masters-2024-n70neIFmWJ.jpg
Penyebab Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Gagal Juara di Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084224/putri-kw-akui-diliputi-perasaan-emosional-usai-juara-korea-masters-2024-OFh7XzV5Fh.jpg
Putri KW Akui Diliputi Perasaan Emosional Usai Juara Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084153/akhiri-puasa-juara-sejak-2022-putri-kusuma-wardani-girang-bukan-naik-podium-pertama-di-korea-masters-2024-MSgNSvlLPP.jpg
Akhiri Puasa Juara Sejak 2022, Putri Kusuma Wardani Girang Bukan Naik Podium Pertama di Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084125/hasil-final-korea-masters-2024-putri-kusuma-wardani-rebut-gelar-juara-usai-bungkam-wakil-china-fsljPURJwY.jpg
Hasil Final Korea Masters 2024: Putri Kusuma Wardani Rebut Gelar Juara, Usai Bungkam Wakil China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084102/tembus-final-korea-masters-2024-dejan-ferdinansyah-pujia-performa-prima-gloria-emanuelle-2j6qYqFpzv.jpg
Tembus Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah Puji Performa Prima Gloria Emanuelle
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement