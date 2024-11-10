Hasil Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jadi Runner-Up, Usai Kalah dari Pasangan China

HASIL final Korea Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, harus puas menjadi runner up Korea Masters 2024.

Pasalnya, Dejan/Gloria kalah dari pasangan China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui, di partai final. Bermain di Iksan City, Iksan, Korea Selatan pada Minggu (10/11/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria menyerah dalam dua gim langsung 10-21 dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan cukup baik. Namun, mereka terpantau kesulitan menghadapi pola permainan agresif dari Guo/Chen.

Pada jeda interval gim pertama, Dejan/Gloria harus mengakui keunggulan Guo/Chen dengan skor 6-11. Setelah jeda, Dejan/Gloria berupaya mengejar ketertinggalan dengan bermain cepat.

Namun, mereka justru kehilangan banyak poin dan harus menyerahkan kemenangan di gim pertama. Guo/Chen yang bermain konsisten sukses memenangkan pertandingan gim pertama dengan skor 21-10.

Berlanjut pada gim kedua, pertarungan sengit langsung terlihat di awal pertandingan. Dejan/Gloria sempat unggul, namun Guo/Chen dengan cepat membalas.

Juara Thailand Open 2024 itu kembali menerapkan pola permainan agresif untuk menjebol pertahanan Dejan/Gloria. Kejar-kejaran poin pun terjadi di awal pertandingan.