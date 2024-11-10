Akhiri Puasa Juara Sejak 2022, Putri Kusuma Wardani Girang Bukan Naik Podium Pertama di Korea Masters 2024

IKSAN – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, girang bukan main bisa sabet gelar juara di Korea Masters 2024. Dia sangat senang karena akhirnya bisa mencicipi kembali naik podium tertinggi.

“Pastinya pertama mengucap syukur Alhamdulillah, sangat senang bisa kembali ke podium tertinggi di Korea Masters ini,” kata Putri KW dalam rilis PBSI, Minggu (10/11/2024).

Putri KW mengatakan, kunci kemenangannya adalah tampil lepas. Kali ini, dia merasa kalau semuanya berjalan lancar sehingga bisa menuntaskan laga dengan baik.

“Dari setelah memastikan diri masuk final kemarin, saya tidak terlalu banyak berpikir untuk laga hari ini, inginnya main lepas saja. Di dua final sebelumnya, saya sebenarnya sudah melakukan itu tapi masih ada rasa tegang dan lain-lainnya, hari ini semua berjalan sesuai yang saya inginkan,” tuturnya.

Selain itu, Putri KW juga sudah mengetahui cara bermain dari Han Qian Xi. Sehingga dirinya tak begitu kesulitan untuk meredam serangan dari lawannya.

“Saya sudah pernah bertemu dia dulu, memang tipe pemain yang cukup kuat dan tidak mudah menyerah. Tapi tadi saya sudah baca kebiasaan dan kelebihannya jadi saya bisa lebih menahan dia,” ucap Putri KW.