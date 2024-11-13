Kisah Putri Kusuma Wardani, Ukir Sejarah Jadi Tunggal Putri Pertama Indonesia yang Juara Korea Masters

KISAH Putri Kusuma Wardani menarik diulas. Dia sukses ukir sejarah dengan menjadi tunggal putri pertama Indonesia yang juara Korea Masters.

Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) berhasil menjadi juara Korea Masters 2024 pada Minggu 10 November 2024. Kepastian itu didapat setelah dirinya mengalahkan wakil China, Han Qian Xi dengan skor 21-14 dan 21-14.

Kesuksesan ini membuat Putri KW pun membukukan sebuah sejarah. Putri KW tercatat sebagai tunggal putri pertama asal Indonesia yang menjadi juara di ajang Korea Masters.

Sebelumnya, belum pernah ada yang mampu melakukannya di turnamen level Super 300 yang pertama kali bergulir pada 2007 tersebut. Ajang Korea Masters memang lebih banyak didominasi oleh para pemain Korea Selatan.

Negeri Ginseng -julukan Korea Selatan- mengoleksi 61 medali emas. Rinciannya, ada 12 titel tunggal putra, 9 gelar dari tunggal putri, 13 keping dari ganda putra, 14 podium tertinggi dari ganda putri, dan 13 emas dari sektor ganda campuran.

Adapun negara lainnya yang sudah pernah mencicipi podium pertama di Korea Masters adalah China dengan enam gelar juara. Kemudian, ada Jepang dengan lima titel, diikuti oleh Taiwan dan Hong Kong yang masing-masing memiliki dua dan satu medali emas.

Sekarang, Indonesia juga masuk daftar pemenang Korea Masters. Prestasi itu didapat Putri KW di sektor tunggal putri pada edisi 2024.