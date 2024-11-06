Tenis Meja MNC Sports Competition 2024: Semifinalis Berharap MNC Group Semakin Solid dan Sukses di HUT Ke-35

JAKARTA – Gelaran ajang tenis meja di MNC Sports Competition 2024 makin seru dengan kini sudah babak semifinal. Semifinalis cabang olahraga (cabor) tenis meja MNC Sports Competition 2024 pun menyampaikan harapannya untuk MNC Group.

Salah satu pemain tenis meja dari Global Jasa Sejahtera (GJS), yang sukses melangkah ke semifinal MNC Sports Competition 2024, Tri Hardika, menyampaikan harapannya untuk MNC Group. Hal ini disampaikan usai bertanding di Auditorium B2 MNC Tower, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024) sore WIB.

Tri berharap MNC Group semakin solid dan sukses setelah berulangtahun yang ke-35 pada November ini. Turnamen antar unit kerja dan perusahaan MNC ini pun juga diharapkan bisa dihelat setiap tahunnya.

“Untuk MNC harapannya semoga kedepan semakin solid, semakin berkembang, karyawan-karyawannya semakin sukses, dan acara ini harus digelar setiap tahunnya, itu harapan kami,” ujar Tri Hardika.

Tri Hardika sendiri membuka kemenangan 2-1 GJS atas FTA-A pada hari ini. Alhasil, timnya melangkah ke semifinal sebagai juara Pool B untuk melawan runner up Pool A, yaitu MVN.

Sementara itu semifinal lainnya mempertemukan iNews Media, sebagai juara Pool A, dengan runner up Pool B, yakni FTA-A. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat (8/11/2024).

Tri Hardika sangat puas timnya bisa menang atas FTA-A hari ini. Dia menegaskan GJS memasang target juara tenis meja di MNC Sports Competition 2024 setelah hanya menjadi runner up tahun lalu.

“Ya kita persiapannya memang cukup panjang ya jadi dengan hari ini bisa menang, saya sangat puas,” ujarnya.

“Kita sudah beberapa kali ikut turnamen HUT MNC ini, setiap tahun sangat memuaskan tinggal kita siapkan setiap tahunnya agar bisa menjadi juara,” imbuhnya.