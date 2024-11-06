Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tenis Meja MNC Sports Competition 2024: Semifinalis Berharap MNC Group Semakin Solid dan Sukses di HUT Ke-35

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |22:48 WIB
Tenis Meja MNC Sports Competition 2024: Semifinalis Berharap MNC Group Semakin Solid dan Sukses di HUT Ke-35
Tri Hardika jadi semifinalis tenis meja MNC Sport Competition 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Gelaran ajang tenis meja di MNC Sports Competition 2024 makin seru dengan kini sudah babak semifinal. Semifinalis cabang olahraga (cabor) tenis meja MNC Sports Competition 2024 pun menyampaikan harapannya untuk MNC Group.

Salah satu pemain tenis meja dari Global Jasa Sejahtera (GJS), yang sukses melangkah ke semifinal MNC Sports Competition 2024, Tri Hardika, menyampaikan harapannya untuk MNC Group. Hal ini disampaikan usai bertanding di Auditorium B2 MNC Tower, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024) sore WIB.

Turnamen tenis meja di MNC Sport Competition

Tri berharap MNC Group semakin solid dan sukses setelah berulangtahun yang ke-35 pada November ini. Turnamen antar unit kerja dan perusahaan MNC ini pun juga diharapkan bisa dihelat setiap tahunnya.

“Untuk MNC harapannya semoga kedepan semakin solid, semakin berkembang, karyawan-karyawannya semakin sukses, dan acara ini harus digelar setiap tahunnya, itu harapan kami,” ujar Tri Hardika.

Tri Hardika sendiri membuka kemenangan 2-1 GJS atas FTA-A pada hari ini. Alhasil, timnya melangkah ke semifinal sebagai juara Pool B untuk melawan runner up Pool A, yaitu MVN.

Sementara itu semifinal lainnya mempertemukan iNews Media, sebagai juara Pool A, dengan runner up Pool B, yakni FTA-A. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat (8/11/2024).

Tri Hardika sangat puas timnya bisa menang atas FTA-A hari ini. Dia menegaskan GJS memasang target juara tenis meja di MNC Sports Competition 2024 setelah hanya menjadi runner up tahun lalu.

“Ya kita persiapannya memang cukup panjang ya jadi dengan hari ini bisa menang, saya sangat puas,” ujarnya.

“Kita sudah beberapa kali ikut turnamen HUT MNC ini, setiap tahun sangat memuaskan tinggal kita siapkan setiap tahunnya agar bisa menjadi juara,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/43/3183100/premier_padel_dubai_p1-BGXT_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Dubai P1 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182992/brigjen_pol_umar_surya_fana_resmi_mendaftarkan_diri_sebagai_bakal_calon_ketua_umum_perbakin_jakarta-YFwf_large.jpeg
Daftar Caketum Perbakin Jakarta, Brigjen Pol Umar Surya Fana Sudah Dapat Izin Pimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182928/rizki_juniansyah-6p8m_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Lifter Rizki Juniansyah yang Diangkat sebagai Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086/rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement