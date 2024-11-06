Harapan Semifinalis Tenis Meja MNC Sports Competition 2024 untuk MNC di HUT Ke-35

JAKARTA – Pertandingan cabang olahraga (cabor) tenis meja MNC Sport Competition 2024. Perwakilan dari iNews Media, Agus Prianto, yang berhasil menembus semifinal pun mengungkap harapannya untuk MNC yang akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35.

Ya, pertandingan di cabor tenis meja MNC Sport Competition 2024 menyelesaikan babak penentuan juara pool pada Rabu (6/11/2024). Laga itu digelar di Auditorium B2, MNC Tower, Jakarta.

Empat tim yang lolos ke babak semifinal pun telah diketahui. Dalam perlombaan beregu campuran ini, iNews Media berhasil menjadi juara Pool A setelah sukses mengalahkan MVN hari ini dengan skor 2-1.

Sementara itu, tempat teratas di Pool B diraih oleh Global Jasa Sejahtera (GJS). Kepastian itu didapat usai membungkam FTA-A juga dengan skor 2-1.

Dengan begitu, iNews Media bersua dengan FTA-A, yang merupakan runner up Pool B di semifinal. Sedangkan GJS, mereka akan ditantang oleh runner up Pool A, MVN.

Agus Prianto pun sangat senang bisa berkompetisi di MNC Sports Competition 2024. Sebab, perlombaan ini mengasah mental dan permainannya.

“Walaupun saya baru pertama kali ikut event ini, saya seneng banget karena biasanya saya cuma main di rumah aja, nah sekarang jadi kejajal lah mental dan permainan saya, jadi bertambah lah,” kata Agus kepada MNC Portal Indonesia usai bertanding, Rabu (6/11/2024).

Agus pun berharap untuk HUT MNC yang ke-35 kompetisi olahraga seperti ini bisa diperbanyak. Pasalnya, menurutnya, ajang ini sangat efekktif mempererat hubungan antar karyawan dan unit yang tergabung dalam MNC Group.

“Saya sih berharap bisa lebih banyak lagi lah kegiatan-kegiatan olahraganya karena bisa mempererat silaturrahmi antar karyawan, antar unit masing-masing atau seluruh perusahaan MNC,” ucap Agus.

“Keseluruhan adanya perlombaan ini bagus banget setiap setahun sekali, sungguh membanggakan lah buat kita sebagai karyawan, jadi tersalurkan lah bakat-bakat kita,” imbuhnya.

“Untuk MNC semoga semakin sukses, semakin berjaya, mantap selalu,” jelas Agus.