Hasil Korea Masters 2024: Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dan Jesita Putri/Febi Setianingrum Beda Nasib di Babak 32 Besar

IKSAN - Nasib berbeda dirasakan dua pasangan Indonesia, yakni ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan ganda putri, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum di 32 besar Korea Masters 2024. Pasalnya Sabar/Reza mampu menang, sedangkan Jesita/Febi menelan kekelahan, pada Selasa (5/11/2024) sore WIB.

Sabar/Reza Susah Payah Bungkam Ganda Putra Taiwan di 32 Besar

Pertama mari bahas kemenangan manis Sabar/Reza. Ganda putra Indoensia itu menang atas Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh asal Taiwan di babak 32 besar Korea Masters 2024. Sabar/Reza menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Iksan City, Korea Selatan, Selasa (5/11/2024), Sabar/Reza mendapat tekanan yang berarti dari pasangan Taiwan. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu harus tertinggal 5-7 dari Ray/Chieh.

Namun setelah itu, Sabar/Reza mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Sampai akhirnya, mereka pun tertinggal 10-11 di interval gim pertama.

Selepas interval, Sabar/Reza tampak menemukan ritme permainannya. Poin demi poin mampu mereka curi hingga menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Alhasil, mereka sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Ray/Chieh.

Di gim kedua, Sabar/Reza melakukan start yang cukup buruk. Pasalnya, pasangan peringkat 13 dunia itu tertinggal sangat jauh dari Ray/Chieh dengan skor 2-9.

Sabar/Reza mencoba untuk bangkit selepas interval. Mereka memangkas ketertinggalannya menjadi 10-15. Namun upaya mereka belum berbuah manis karena kalah 10-21 dari Ray/Chieh.

Di gim penentuan, Sabar/Reza memulainya cukup baik dengan unggul 7-4. Namun, Ray/Chieh berhasil menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Tapi, Sabar/Reza mampu unggul 11-10 di interval gim ketiga.

Usai jeda, kedua pasangan kembali menyajikan pertarungan sengit. Bahkan keduanya kerap kejar-kejaran angka sampai skor imbang menjadi 18-18.

Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu berhasil keluar dari poin-poin kritis itu dengan unggul 19-18. Hasilnya, Sabar/Reza berhasil mengunci kemenangan di gim ketiga atas Ray/Chieh dengan skor 21-19.