HOME SPORTS MOTOGP

Ini Alasan Jorge Martin Minta Teknik Ciptaan Valentino Rossi Dilarang Dipakai di MotoGP

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |17:00 WIB
Ini Alasan Jorge Martin Minta Teknik Ciptaan Valentino Rossi Dilarang Dipakai di MotoGP
Jorge Martin berharap teknik ciptaan Valentino Rossi soal leg wave bisa dilarang di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Tim Pramac Ducati, Jorge Martin meminta agar teknik ciptaan Valentino Rossi, yakni leg dangle atau leg wave dilarang dipakai di MotoGP. Menurut Martin, teknik gerakan kaki yang menjulurkan kakinya di saat pengereman berat itu berbahaya untuk sang pengguna teknik tersebut dan pembalap yang berada di belakangnya.

Perlu diketahui, leg dangle atau leg wave pertama kali dipopulerkan Rossi pada 2005.Kala itu banyak yang menganggap aneh gerakan Rossi yang menjulurkan kakinya saat hendak melakukan pengereman berat.

Kendati demikian, ternyata gerakan Rossi itu turut membantunya menjaga keseimbangan kala melakukan pengeremat keras di tikungan. Sejumlah pembalap pun mencoba teknik tersebut dan merasakan manfaat yang sama, sehingga banyak rider MotoGP yang menggunakan teknik pengereman ala Rossi tersebut.

Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menjadi salah satu yang anak didik Rossi yang menerapkan teknik leg dangle tersebut. Ia pun melakukan teknik tersebut saat memasuki tikungan pertama di Sirkuit Sepang, pada MotoGP Malaysia 2024, Minggu 3 November 2024.

Jorge Martin

Menariknya, saat Bagnaia melakukan teknik tersebut, ada Martin yang sedikit menabrak kaki Pecco –sapaan akrab Bagnaia. Kaki Bagnaia yang terlalu menjulur ke samping justru menghalangi laju Martin, sehingga ia pun terpaksa mengerem dan gagal menyalip Bagnaia.

Usai balapan di Sirkuit Sepang itu, Martin lantas mengungkapkan bahwa teknik leg dangle yang dipakai Bagnaia sangat berbahaya dan wajib dilarang untuk dipakai lagi di MotoGP.

Halaman:
1 2
