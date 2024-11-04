Live Pagi Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Jake Paul vs Mike Tyson di Laga Tinju Kelas Dunia

JADWAL siaran langsung Jake Paul vs Mike Tyson di laga tinju kelas dunia akan diulas Okezone. Laga seru ini akan digelar live pada pagi hari.

Tepatnya, duel Jake Paul vs Mike Tyson akan berlangsung di AT&T Stadium di Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB. Pertarungan ini disiarkan di platform Netflix.

Jelang duel itu, Jake Paul mengaku ketakutan untuk melawan Mike Tyson yang telah jadi legenda tinju dunia. Pasalnya, selain punya pengalaman besar di dunia tinju, Mike Tyson juuga dinilainya ada dalam kondisi fisik yang prima.

Jake Paul memprediksi Mike Tyson akan sangat kuat dengan kondisi tersebut. Ketangguhan dari legenda tinju itu bahkan telah diperlihatkan saat melakukan latih tanding karena bisa menjatuhkan orang.

"Dia terlihat sangat-sangat (berada dalam kondisi) baik, saya sedikit gila dan saya sedikit takut,” ujar Jake Paul dalam wawancara dalam program Today, dikutip Senin (4/11/2024).

“Ini adalah pertarungan paling tangguh yang saya akan lakukan, harus berhadapan dengan lawan yang sangat berpengalaman di kelas berat,” lanjutnya.