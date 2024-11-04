Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kirim Pesan Ancaman kepada Jake Paul, Mike Tyson Sampai Bawa-Bawa Ibunya yang Meninggal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |08:42 WIB
Kirim Pesan Ancaman kepada Jake Paul, Mike Tyson Sampai Bawa-Bawa Ibunya yang Meninggal
Mike Tyson akan berduel dengan Jake Paul. (Foto: Instagram/miketyson)
A
A
A

LEGENDA tinju dunia, Mike Tyson memberikan pesan ancaman kepada Jake Paul jelang keduanya bertarung di atas ring pada 15 November 2024. Tyson tepatnya memperingati Jake Paul untuk bersiap-siap untuk babak belur karena berani menantangnya di atas ring.

Bagi Tyson, ring tinju adalah tempat yang sakral. Ia akan selalu menghadapi lawan yang berani satu ring dengannya.

Bahkan, Tyson mengatakan jika ibunya yang naik ring sekali pun, maka dia akan bermasalah dengan Tyson. Jadi, Tyson memperingati Jake Paul untuk tidak naik ring jika tak mau buat masalah dengannya.

"Siapa pun yang ada di ring itu punya masalah dengan saya. Jika ibu saya masuk ke ring, dia punya masalah dengan saya. Jangan masuk ke ring itu jika Anda tidak ingin mendapat masalah,” jelas Mike Tyson, dilansir dari TalkSport, Senin (4/11/2024).

Mike Tyson vs Jake Paul

Kendati demikian, youtuber asal Amerika Serikat itu sejak awal sudah mengincar Mike Tyson. Jadi, Jake Paul jelas tidak akan mundur dan siap untuk menghajar mantan juara dunia kelas berat tersebut.

Jadi, Jake Paul memang sengaja mencari masalah dengan Mike Tyson dan siap untuk membuat sang legenda babak belur di atas ring. Apalagi secara usia, Jake Paul yang berusia 27 tahun itu unggul secara umur ketimbang Mike Tyson yang berusia 58 tahun.

Halaman:
1 2
