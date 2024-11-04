Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Cantik Indonesia yang Aksinya Ditunggu-tunggu Kaum Adam, Nomor 1 Juara Proliga 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |03:41 WIB
5 Pevoli Cantik Indonesia yang Aksinya Ditunggu-tunggu Kaum Adam, Nomor 1 Juara Proliga 2024
Wilda Siti Nurfhadilah termasuk lima pevoli cantik Indonesia yang penampilannya ditunggu-tunggu kaum Adam (Foto: Instagram/@wildanurfhadilahh)
A
A
A

BERIKUT lima pevoli cantik Indonesia yang aksinya ditunggu-tunggu kaum Adam. Salah satunya merupakan juara bertahan Proliga 2024.

Ajang Proliga 2025 akan dimulai pada 3 Januari hingga Mei tahun depan. Sejumlah pevoli cantik siap mewarnai turnamen voli paling bergengsi di Tanah Air tersebut.

Jakarta Elektrik PLN

Lalu, siapa saja lima pevoli cantik Indonesia itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Cantik Indonesia yang Aksinya Ditunggu-tunggu Kaum Adam

5. Nurlaili Kusumah

Nurlaili Kusumah Diningrat

Musim lalu, pevoli cantik ini membela Jakarta Elektrik PLN. Ia sanggup membawa timnya melaju ke final Proliga 2024.

Sayangnya, Nurlaili dan kawan-kawan harus puas finis sebagai runner-up. Patut dinanti seperti apa penampilannya di Proliga 2025.

4. Bela Sabrina Agustina

Bela Sabrina Agustina

Pemain berwajah imut ini musim lalu membela Petrokimia Gresik. Bela Sabrina mampu mencuri perhatian dengan kiprahnya juga paras cantiknya.

Apalagi, perempuan satu ini masih berusia 22 tahun. Tak heran Bela Sabrina bisa jadi bintang voli yang digandrungi kaum pria di masa depan.

Halaman:
1 2 3
