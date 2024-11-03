Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Megawati Hangestri, Bintang Voli Indonesia yang Lebih Berkembang Sejak Main di Korea Selatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |00:00 WIB
Kisah Megawati Hangestri, Bintang Voli Indonesia yang Lebih Berkembang Sejak Main di Korea Selatan
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

KISAH Megawati Hangestri menarik diulas. Sebab, bintang voli Indonesia ini mengaku lebih berkembang sejak main di Korea Selatan.

Megawati Hangestri Pertiwi kini berkarier di Liga Voli Korea bersama Red Spark. Opposite Hitter Timnas Voli Indonesia itu mengungkapkan bahwa saat ini dirinya lebih bagus dalam bertahan.

Megawati Hangestri

Megawati menjalani musim keduanya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Pemain berusia 25 tahun itu langsung tampil moncer di musim pertamanya. Bahkan, dia sukses bersaing dalam top skor Liga Voli Korea musim lalu.

Kini, di musim keduanya bersama Red Sparks, Megawati kembali menunjukkan taringnya. Pevoli kelahiran Jember itu kembali masuk daftar top skor sementara, menghuni posisi tiga dengan koleksi 60 poin.

Megawati yang memiliki pukulan-pukulan keras membuatnya mendapat julukan Megatron. Namun, di musim keduanya bersama Red Sparks, dia mengaku kalau performanya lebih berkembang.

“Mungkin orang-orang tahunya spike ya, aku dikenal punya spike yang bagus. Cuma semenjak aku di Korea, aku berkembang karena aku bisa bertahan,” kata Megawati, dikutip dari kanal Youtube MBC, Minggu (3/11/2024).

Halaman:
1 2
