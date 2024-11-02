Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hendra Setiawan Pensiun Setelah China Masters 2024?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |18:59 WIB
Hendra Setiawan Pensiun Setelah China Masters 2024?
Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HENDRA Setiawan buka suara soal rencananya pensiun sebagai pebulu tangkis profesional. Akankah keputusan itu diambilnya usai China Masters 2024?

Diketahui, Hendra Setiawan sudah berusia sudah tak muda lagi. Tetapi, dia tetap berkarier di dunia bulu tangkis bersama rekan duetnya, Mohammad Ahsan.

Hendra Setiawan

Beragam prestasi pun telah sukses diukir oleh pasangan berjuluk The Daddies itu. Di antaranya, duet Ahsan/Hendra sudah meraih empat kali gelar juara dunia.

Ketika disinggung soal kapan dirinya akan gantung raket, Hendra belum menjawab secara gamblang. Pemain berusia 40 tahun itu mengatakan akan memastikan hal itu setelah China Masters 2024 yang digelar pada 24 November 2024.

Kemungkinan besar, China Masters 2024 akan menjadi turnamen terakhirnya bersama Ahsan di musim ini. Tak ayal, mengingat secara hitung-hitungan, The Daddies sudah tidak mungkin lagi lolos kualifikasi BWF World Tour Finals 2024.

“Belum tahu sih, ini masih ada China Master dua minggu lagi ya. Mungkin setelah itu saya baru mikir,” kata Hendra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Sabtu (2/11/2024).

Halaman:
1 2
